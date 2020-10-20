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На Украине будет не две иностранные военные базы, как заявил Владимир Зеленский, а более 10

20 октября 2020, 16:40  •  240 • Украина
Сегодня Зеленский наконец-то официально признал, что иностранцы строят две военные базы на Чёрном море. На самом деле, баз значительно больше, и только на Чёрном море их будет не две, а четыре. В Одессе расположатся американские военные склады, а в Очакове – полноценная военная база с аэродромом, способным принимать стратегические бомбардировщики (взлётную полосу строят, к слову, по советским технологиям – «как для «Бурана», это копия симферопольской «дублирующей» взлётно-посадочной полосы).
Кроме того, англичане освоят николаевские корабельные верфи – там будут строить военные катера. А ещё британская корона присматривает себе местечко для строительства военной базы с аэродромом – мы уже перечисляли места, в которых она может появиться. Вариант – Геническ, к северу от Крыма. Британские «томми» смогут там заодно и неплохо отдохнуть – это популярное курортное место. Прибавьте сюда действующие базы под Львовом и Киевом, а также десяток военных биохимических лабораторий (основная – в Харьковской области). Это то, что уже известно.
Писали мы об этом давно, на протяжении нескольких лет. Но только сегодня последовала официальная реакция Москвы. Строительство иностранных военных баз на Чёрном море угрожает стабильности в регионе, – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Добавив, что следует «уточнить детали». Уточнять, по всей видимости, придётся российской военной разведке – и довольно странно, что она этого до сих пор не сделала, учитывая целый шквал публикаций как в российских, так и в украинских изданиях. Просыпаемся? Пора бы.
В своём сегодняшнем обращении к депутатам Рады Зеленский отметил, что это не иностранцы, а Украина строит военные базы – американцы и англичане, со слов Зеленского, таким образом, не более чем помогают украинцам построить оборонительный военный плацдарм против северного соседа. Куда будут направлены украинские ракеты (а они будут, указал Зеленский), даже не нужно гадать – в первую очередь, на Крым. Украинский, как постоянно талдычат майданщики. Чем ответит Россия? Снова выразит озабоченность?

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