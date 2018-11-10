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На Украине более 3 млн единиц оружия находится в незаконном обороте

10 ноября 2018, 00:24  •  52 • Украина
На Украине в незаконном обороте находится более 3 млн единиц оружия. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил генпрокурор страны Юрий Луценко. 
 
РИА Новости
 

«По данным Министерства внутренних дел, мы имеем в стране более 3 млн единиц нелегального нарезного оружия», — рассказал он. 

Луценко добавил, что за девять месяцев 2018 года на Украине официально зарегистрированы 1241 убийство и 1717 разбоев. 

Ранее газета «Известия» писала, что украинские части с 2014 года самовольно покинули 33 тыс. военных.

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