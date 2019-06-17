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На Украине более 100 населённых пунктов остались без электричества
17 июня 2019, 11:24 • 21 • Украина
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что более 100 населённых пунктов в стране остались без электричества из-за непогоды.
РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях», — указывается в заявлении.
Уточнятся, что без электричества остались люди во Львовской, Закарпатской и Луганской областях.
Бригады энергетиков занимаются восстановлением электроснабжения.
Ранее в Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей, без света остались около 48 млн человек.
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