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На Украине более 100 населённых пунктов остались без электричества

17 июня 2019, 11:24  •  21 • Украина
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что более 100 населённых пунктов в стране остались без электричества из-за непогоды.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях», — указывается в заявлении.

Уточнятся, что без электричества остались люди во Львовской, Закарпатской и Луганской областях.

Бригады энергетиков занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее в Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей, без света остались около 48 млн человек.

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