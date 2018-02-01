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На Украине Азарова объявили в розыск из-за смехотворных обвинений в краже газа

01 февраля 2018, 04:24  •  172 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, получивший в настоящий момент статус политического беженца в России, объявлен в розыск у себя на родине.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, объявлен в розыск. Вместе с ним в розыск был объявлен также бывший глава Национального банка страны Сергей Арбузов.
Этот своеобразный черный список из двух позиций опубликовал на своей странице в соцсети Facebook действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Причина для подобного шага ожидаема. По словам Луценко, бывшие главы правительства и основного финансового регулятора страны являются участниками "преступной группировки Виктора Януковича".
Впрочем, как кажется, даже новому генпрокурору без юридического образования тот факт, что Азаров и Арбузов работали при "старом режиме", кажется недостаточным для объявления общенационального розыска. Потому он обвиняет Азарова также еще и в хищении у государства сжиженного газа в особо крупных размерах.
Так, согласно коммюнике Луценко, премьер-министр Азаров незаконно вывел из собственности госпредприятий ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" партию голубого топлива стоимостью в 2,2 миллиарда гривен, что соответствует 77 миллионам долларов.
Что касается Арбузова, то ему Луценко вменяет в вину присвоение денежных средств "Черноморнефтегаза" на еще большую сумму. Его обвиняют в причинении вреда государству в размере 3,2 миллиарда гривен, или 114 миллионов рублей.

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