На Украине автоматически отключился от сети первый энергоблок Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает оператор украинской атомной электростанции — компания «Энергоатом».

«3 апреля 2018 года в 15:02 в результате срабатывания системы защиты генератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключён от энергосети. Причины устанавливаются», — говорится в заявлении компании.

При этом отмечается, что второй энергоблок АЭС продолжает работать в штатном режиме.

3 января второй энергоблок расположенной на территории Хмельницкой области АЭС отключили от энергосети для устранения неполадок.