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На Украине автоматически отключился от сети первый энергоблок Хмельницкой АЭС
03 апреля 2018, 19:24 • 190 • Украина
На Украине автоматически отключился от сети первый энергоблок Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает оператор украинской атомной электростанции — компания «Энергоатом».
© Хмельницька АЕС
«3 апреля 2018 года в 15:02 в результате срабатывания системы защиты генератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключён от энергосети. Причины устанавливаются», — говорится в заявлении компании.
При этом отмечается, что второй энергоблок АЭС продолжает работать в штатном режиме.
3 января второй энергоблок расположенной на территории Хмельницкой области АЭС отключили от энергосети для устранения неполадок.
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