Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские козни на дне морском
«Два договора свидетельствуют о махинациях»: Росгвардия подозревает охранявший «...
«Работа проведена на высоком уровне»: Путин назвал прошедшие выборы самыми прозр...
Не забудьте отдохнуть: Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае 2018 ...
Главная / Украина

На Украине автоматически отключился от сети первый энергоблок Хмельницкой АЭС

03 апреля 2018, 19:24  •  190 • Украина
На Украине автоматически отключился от сети первый энергоблок Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает оператор украинской атомной электростанции — компания «Энергоатом».
 
© Хмельницька АЕС
 

«3 апреля 2018 года в 15:02 в результате срабатывания системы защиты генератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключён от энергосети. Причины устанавливаются», — говорится в заявлении компании.

При этом отмечается, что второй энергоблок АЭС продолжает работать в штатном режиме.

3 января второй энергоблок расположенной на территории Хмельницкой области АЭС отключили от энергосети для устранения неполадок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

190
Источник
Похожие новости
02 апреля 2018, 13:54
На Украине планируют в 2019 году начать строительство Hyperloop
03 апреля 2018, 11:09
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины
02 апреля 2018, 23:39
«Предлагали отказаться от гражданства»: что известно о задержанных Украиной российских моряках

Загрузка...
03 апреля 2018, 09:39
Политолог назвал обращение Надежды Савченко к жителям Украины пиаром
03 апреля 2018, 19:24
Высланным из стран ЕС российским дипломатам запретят въезд на Украину
03 апреля 2018, 16:09
Рада отклонила предложенный Порошенко законопроект об отмене деклараций для активистов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 марта 2018, 17:39
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России
02 апреля 2018, 10:54
Британия изымает имущество российских элит. Сэр Шувалов под ударом
28 марта 2018, 07:24
Кемерово: мрази пляшут на костях (Романов Роман)
29 марта 2018, 09:24
Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет
31 марта 2018, 10:09
Упадок сил у гегемона заметила вся планета
29 марта 2018, 09:24
России объявлена война
29 марта 2018, 15:54
США в открытую атакуют Асада и Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.