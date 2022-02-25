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На Украине армия РФ заняла Чернобыльскую АЭС
25 февраля 2022, 00:55 • 228 • Украина
Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС. Об этом в социальной сети сообщила советница командующего Сухопутными войсками ВС Украины Алёна Шевцова.
«Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Это угрожает безопасности не только Украины, но и Европы», - написала она в фейсбуке.
Позже Шевцова добавила: «По станции – информация уточняется».
Российское Минобороны пока никак не комментирует данную информацию.
Возможно, эта информация является вбросом украинских сил для привлечения внимания стран Запада и требование, таким образом, оказать поддержку Украине.
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