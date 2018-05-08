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На Украине арестовали военнослужащего из Севастополя, обвиняют в дезертирстве

08 мая 2018, 16:24  •  77 • В России

На Украине арестовали бывшего рулевого-сигнальщика учебного катера Академии Военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе. Его подозревают в дезертирстве - за получение российского гражданства после вхождения Крыма в состав РФ. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины.

Украинские правоохранители 4 мая задержали военнослужащего на территории незалежной. Где именно и при каких обстоятельствах, в военной прокуратуре не уточнили.

- Установлено, что в начале апреля 2014 года военнослужащий Вооруженных Сил Украины в военном звании "матрос", нарушая уставные требования и приказы высшего руководства, с целью совсем уклониться от военной службы, не явился вовремя на службу после переведения Академии Военно-Морских сил имени П.С. Нахимова в Военную академию в г. Одесса, - сообщили в украинском надзорном ведомстве.

Приморский районный суд Одессы по ходатайству военной прокуратуры 5 мая избрал моряку арест в качестве меры пресечения. Держать под стражей севастопольца планируют в течение двух месяцев. Правда, суд оставил возможность внести залог в размере 308 тысяч гривен.

Жителя города-героя подозревают в дезертирстве (ч. 2 ст. 408 УК Украины). Если его признают виновным, бывшему рулевому-сигнальщику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, это уже далеко не первый подобный случай за последнее время. В марте сотрудники СБУ задержали бывшую военнослужащую ВМСУ, которая тоже осталась в Крыму после присоединения полуострова к России. В начале апреля сотрудникам украинских спецслужб попался депутат евпаторийского горсовета, а в конце месяца - крымская активистка, руководитель местной ячейки общественной организации "Волонтеры Победы" Елена Одновол.

Кроме того, в Киеве был задержан бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, который занимал свой пост с марта по июнь 2014 года.

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