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На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк

15 февраля 2019, 10:09  •  65 • Украина
Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
 
РИА Новости
 

Как информирует Hromadske, по ходатайству следствия чиновника арестовали на 17 суток с правом внесения залога в размере 2,5 млн гривен. 

При этом защита подозреваемого заявила о намерении оспорить решение суда.

В декабре 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Нападение произошло 31 июля 2018 года. Неизвестный облил чиновницу кислотой, она получила ожоги 35% тела и 4 ноября скончалась в больнице.

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