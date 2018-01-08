На Украине арестовали экс-министра здравоохранения Крыма

Сегодня в Херсоне арестовали бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Прокурор просил взять чиновника под стражу на 60 дней, однако суд лишь частично удовлетворил ходатайство, назначив месяц ареста. Об этом сообщают украинские СМИ.

Его подозревают в "государственной измене". Сакция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В прокуратуре считают, что бывший чиновник, работая в крымском правительстве, занимался деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. Также ему предъявляют участие в организации организации "незаконного" референдума на полуострове в марте 2014 года.

Сам Петр Михальчевский не считает себя виновным. Адвокат, в свою очередь, утверждает, что суд избрал слишком жесткую меру пресечения, поскольку его подзащитный живет в Киеве и не собирается покидать Украину.

Напомним, ранее "КП" сообщила, что 5 января 2017 года сотрудники СБУ задержали Петра Михальчевского в Киеве, по месту временного проживания чиновника. Там же был проведен обыск. У Михальчевского изъяли российский и украинский паспорта, служебное удостоверение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова и другие документы.

Скандал в Крыму

Сразу после крымского референдума, в марте 2014 года, Петр Михальчевский был назначен министром здравоохранения РК. Однако проработал в кресле высокого чиновника лишь несколько месяцев - до июня 2014 года.

По рекомендации тогда еще и.о. главы Крыма Сергей Аксенов Петр Михальчевский написал заявление об увольнении. Стоит сказать прямо, если бы чиновник не согласился, его уволили бы "по статье".

Министру пришлось уйти, так как была раскрыта его мошенническая схема. Больницы Крыма взимали плату за лечение под видом благотворительных взносов, а в аптеках были завышены цены.

- Чтобы мы не посылали доктора в прокурорской форме к этим товарищам, мы предложили всем в добровольном порядке написать заявления. Так или иначе они будут уволены, - сказал в 2014-ом Сергей Аксенов министру, его замам и главам некоторых больниц.

СПРАВКА "КП

Петр Михальчевский родился 11 октября 1959 года в Скадовске Херсонской области. В 1988 году окончил Крымский государственный медицинский институт, факультет лечебное дело. Прошел интернатуру в Херсоне по специальности "хирургия".

С 1983 по 1986 год работал врачом-ординатором хирургического отделения Скадовской центральной районной больницы. С 1986 по 2003 – в медучреждениях Крыма. В 2003 году Михальчевский стал заместителем главного врача Республиканской клинической больницы им. Семашко и проработал на этой должности до 2011 года. С 2012 по 2014 годы – директор республиканского учреждения "Клиническое территориальное медицинское объединение Университетская клиника".

С марта по июнь 2014-го - министр здравоохранения Ресупблики Крым.

Имеет 50 научных работ, 2 изобретения.