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На Украине английский язык ставят даже выше украинского. Учить должны все
12 сентября 2021, 13:05 • 104 • Политика
Секретарь СНБО Алексей Данилова отметил, что в стране английский язык продвигается наравне с украинским. Более того, знать английский язык должны все.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что стране следует отказаться от кириллицы в пользу латиницы. Своей позицией он поделился в эфире "Радио Свобода"*.
Данилов полагает, что избавление от кириллицы будет "фундаментальной вещью". Сейчас же украинские власти, по словам Данилова, поддерживают двуязычие в стране, где главенство получают украинский и английский языки:
"Если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения", - сказал секретарь СНБО, добавив, что этот язык должны знать все, и учить его следует с детского сада.
Про русский язык, безусловно, Данилов не сказал ни слова. Как известно, более половины населения Украины считают русский язык родным. Чего нельзя сказать об английском языке. И сказанное Даниловым звучит, отчасти, как оскорбление и уж наверняка, как часть дискриминации.
*Радио Свобода - признано в России СМИ-иноагентом.
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