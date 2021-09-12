На Украине английский язык ставят даже выше украинского. Учить должны все

Секретарь СНБО Алексей Данилова отметил, что в стране английский язык продвигается наравне с украинским. Более того, знать английский язык должны все.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что стране следует отказаться от кириллицы в пользу латиницы. Своей позицией он поделился в эфире "Радио Свобода"*.

Данилов полагает, что избавление от кириллицы будет "фундаментальной вещью". Сейчас же украинские власти, по словам Данилова, поддерживают двуязычие в стране, где главенство получают украинский и английский языки:

"Если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения", - сказал секретарь СНБО, добавив, что этот язык должны знать все, и учить его следует с детского сада.

Про русский язык, безусловно, Данилов не сказал ни слова. Как известно, более половины населения Украины считают русский язык родным. Чего нельзя сказать об английском языке. И сказанное Даниловым звучит, отчасти, как оскорбление и уж наверняка, как часть дискриминации.

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