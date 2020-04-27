|
На Украине 9 тыс. случаев коронавируса, за сутки почти 400 новых инфицированных
27 апреля 2020, 14:10 • 28 • Украина
На Украине количество случаев коронавируса COVID-19 достигло 9 009. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 398 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 310 случаев;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 351 случай;
Закарпатская область - 375 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 761 случай;
Кировоградская область - 337 случаев;
г. Киев - 1220 случаев;
Киевская область - 570 случаев;
Львовская область - 358 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 240 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 522 случая;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 196 случаев;
Херсонская область - 88 случаев;
Хмельницкая область - 72 случая;
Черновицкая область - 1375 случаев;
Черкасская область - 267 случаев;
Черниговская область - 35 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2020, 07:10
|
23 апреля 2020, 09:10
|
23 апреля 2020, 02:10
|
25 апреля 2020, 08:04
|
24 апреля 2020, 03:10
|
22 апреля 2020, 16:10
|
21 апреля 2020, 06:10