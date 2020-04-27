На Украине 9 тыс. случаев коронавируса, за сутки почти 400 новых инфицированных

На Украине количество случаев коронавируса COVID-19 достигло 9 009. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава страны.В соответствии с официальными данными, по состоянию на 9:00 27 апреля на Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая область - 398 случаев;Волынская область - 254 случая;Днепропетровская область - 310 случаев;Донецкая область - 52 случая;Житомирская область - 351 случай;Закарпатская область - 375 случаев;Запорожская область - 204 случая;Ивано-Франковская область - 761 случай;Кировоградская область - 337 случаев;г. Киев - 1220 случаев;Киевская область - 570 случаев;Львовская область - 358 случаев;Луганская область - 29 случаев;Николаевская область - 115 случаев;Одесская область - 240 случаев;Полтавская область - 173 случая;Ровенская область - 522 случая;Сумская область - 95 случаев;Тернопольская область - 612 случаев;Харьковская область - 196 случаев;Херсонская область - 88 случаев;Хмельницкая область - 72 случая;Черновицкая область - 1375 случаев;Черкасская область - 267 случаев;Черниговская область - 35 случаев.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.