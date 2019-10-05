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На Украине 72 человека госпитализировали с отравлением после свадьбы

05 октября 2019, 10:24  •  58 • Украина
В Черновицкой области Украины 72 человека были госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы в одном из ресторанов в посёлке Путила. Об этом сообщили в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.
 
РИА Новости
 

«По состоянию на 07:00 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29—30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане «Оскар» в посёлке Путила», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В июне около 100 человек, включая детей, отравились на свадьбе в ресторане в грузинском Батуми.

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