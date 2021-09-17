На Украине "раскрыли" план России разделить страну на девять частей

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Москва также отрежет Незалежную и от выхода к морю

На Украине продолжают думать, к какие еще коварные идеи могут прийти России. В этот раз Георгий Тука заявил, что Москва хочет создать на территории Незалежной восемь народных республик. Но сценарий может быть еще более агрессивным, если Киев все-таки выйдет из Минского процесса. Тогда Россия наверняка захочет ввести свои войска на территорию Украины, считает Тука.

На Украине уверены, что РФ не отказалась от своих имперских амбиций, поэтому обязательно захочет вернуть себе всю страну. Также не исключено, что Россия решит отрезать Незалежную от моря.

"У меня нет ни секунды сомнения в том, что сценарий по созданию "Новороссии" из восьми восточных и южных областей Украины у Кремля был и что такой сценарий временно отложен",

– продолжил именитый русофоб Тука в беседе с "Обозревателем", подчеркнув, что Москва наверняка не станет отказываться от этой идеи.

При этом вооруженного столкновения может и не быть, потому что Россия уже имеет опыт и может просто пойти по "крымскому сценарию". Эксперт также добавил, что, к сожалению, действующее правительство почти не уделяет внимания этому вопросу, хотя угроза есть и она реальная.

Чтобы этого не допустить, Незалежной посоветовали повышать обороноспособность армии, а также запретить работу пророссийских политических партий и общественных организаций на законодательном уровне.

Ранее Украине предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ и растущих тарифов ЖКХ.