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На Украине 240 горняков остались в шахте после отключения электричества
02 апреля 2018, 20:24 • 89 • Украина
В Луганской области Украины были обесточены все шахты предприятия «Первомайскуголь», в одной из шахт остались 240 горняков. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза шахтёров Украины Михаил Волынец.
© pixabay.com
Он отметил, что шахты обесточила 2 апреля государственная структура «Региональные электрические сети».
«Ситуация критическая, не работают даже подъёмные машины в шахтных стволах. При этом, например, на шахте «Горная» под землёй, на глубине более 1000 метров, остаются 240 горняков», — написал Волынец в своём Facebook.
По его словам, электроэнергия подаётся по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды.
«Сейчас мне стало известно, что на шахте введён план ликвидации аварии, то есть шахтёры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестницам», — добавил глава профсоюза.
В ноябре 2017 года на Украине горняки забаррикадировались в шахте «Бужанская» из-за долгов по зарплате.
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