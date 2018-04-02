На Украине 240 горняков остались в шахте после отключения электричества

В Луганской области Украины были обесточены все шахты предприятия «Первомайскуголь», в одной из шахт остались 240 горняков. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза шахтёров Украины Михаил Волынец.

Он отметил, что шахты обесточила 2 апреля государственная структура «Региональные электрические сети».

«Ситуация критическая, не работают даже подъёмные машины в шахтных стволах. При этом, например, на шахте «Горная» под землёй, на глубине более 1000 метров, остаются 240 горняков», — написал Волынец в своём Facebook.

По его словам, электроэнергия подаётся по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды.

«Сейчас мне стало известно, что на шахте введён план ликвидации аварии, то есть шахтёры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестницам», — добавил глава профсоюза.

В ноябре 2017 года на Украине горняки забаррикадировались в шахте «Бужанская» из-за долгов по зарплате.