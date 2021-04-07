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На угрозу запереть Россию в Чёрном море ответили анекдотом: "Достаточно двух залпов, чтобы…"
07 апреля 2021, 22:25 • 39 • Политика
В Турции арестовали более 100 экс-адмиралов ВМС, поддержавших конвенцию Монтрё о движении военных судов через Босфор. О том, насколько это угрожает России, существует старый анекдот. "Достаточно двух залпов, чтобы там появились ещё проливы", - гласит он.
В Турции инициировано расследование относительно задержания сотни отставных адмиралов, которые поддержали конвенцию Монтрё, которая устанавливает различные режимы прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств через пролив Босфор. Это произошло на фоне анонса строительства канала "Стамбул", который свяжет Чёрное и Мраморное моря, на который конвенция Монтрё распространяться не будет.
Западные СМИ преподносят новость о строительстве канала, как угрозу России. Хоть строительство канала официально и считается коммерческим проектом, его экономические перспективы весьма сомнительные, так как существует бесплатный Босфор. Поэтому предполагается, что канал будет иметь, в основном, стратегическое значение.
Однако, если посмотреть на противников этого проекта, то они в основном состоят из экологов и "борцов с коррупцией", обвиняющих президента Турции в том, что землю для канала он собирается выкупить за государственные деньги у своих приближённых. А экология и коррупция - это инструменты влияния, которыми обычно пользуются США. Из этого можно сделать вывод, что строительство "Стамбула" беспокоит вовсе не Москву, а Вашингтон.
У России же нет особых поводов для беспокойства. Москва уже давно донесла до всех мысль о том, что не позволит себя запереть в Чёрном море и при необходимости прибегнет к любым - абсолютно любым - мерам, чтобы не допустить этого. Про это даже есть известный анекдот с участием советского министра иностранных дел Андрея Громыко.
- пишет РИА Новости.
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