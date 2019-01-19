«На удивление уверен в себе»: адвокат рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана

В конце декабря 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже был задержан американец Пол Уилан. Позже выяснилось, что у него есть гражданство четырёх стран. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Уилана поймали с поличным. Между тем обвиняемый отрицает свою вину. Об этом заявил в интервью RT его адвокат Владимир Жеребенков. Кроме того, юрист рассказал об ожиданиях от назначенного на 22 января заседания в Мосгорсуде, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба на арест американца.

— Владимир Аркадьевич, в четверг, 17 января, вы побывали у своего подзащитного Пола Уилана. Что он говорит о своём задержании? Какова его версия случившегося?

— Ведёт он себя достойно, на удивление уверен в себе. Обычно человек, попадая в следственный изолятор, теряется, испытывает стресс, очень многие ведут себя неадекватно, плохо анализируют материалы дела и своё поведение. У Пола — абсолютно уверенное поведение, он даже с юмором задаёт какие-то вопросы. Настроение позитивное. Он верит, что это ошибка следствия и что он сможет доказать свою невиновность. Его твёрдая позиция заключается в том, что он не собирал сведения, которые составляют государственную тайну, не работает ни на какую разведку и невиновен.

Пол очень спокойный. Я хочу обратить внимание на его стрессоустойчивость, поскольку у него достаточно серьёзная подготовка. По своей сути он солдат. Практически всю сознательную жизнь он либо служил, либо воевал. В 19 лет пошёл в военную полицию, прослужил там более десяти лет, затем был в резерве морской пехоты, воевал более двух лет в Ираке. У него достаточно много наград за боевые действия, хорошая подготовка. Вы сами знаете, сержантский состав американских ВС — это, скажем так, скелет армии.

— В интервью брат Пола Уилана заявил, что не общался с вами, потому что вы не владеете английским, а ваш подзащитный, в свою очередь, не знает русского языка. Правда ли это? Если да, то как вы общаетесь с подзащитным?

— Мы не общались, поскольку я с 4 по 14 января отдыхал в Доминикане. Мы контактируем через мою помощницу, которая знает английский. Причём не только с ним: звонили два брата и сестра, также был ещё один юрист. Они интересовались условиями содержания. Эту конференц-связь организовал посол США, который принимает достаточно активное участие в процессе.

Моя помощница Ольга, которая будет принимать участие в этом деле, — тоже адвокат, вчера с ней заключили соглашение. Она будет помогать нам общаться с Полом, поскольку он знает русский язык на бытовом уровне и не владеет юридической терминологией.

Cложность ещё и в том, что Пол фактически является гражданином четырёх стран. Дедушка родился в Ирландии — одно гражданство. Родители — в Лондоне (второе гражданство). Сам он родился в Канаде — третье гражданство. В 19 лет он поступил в полицию, соответственно, получил американское гражданство. То есть три гражданства — по крови, а одно — по работе и дальнейшей жизни.

По закону разрешается два свидания. Консульскую помощь, поддержку, в том числе моральную, посольства вправе осуществлять (это закреплено законодательно), но не указывается, сколько раз. Общепринятая практика — два свидания. Но у нас четыре посла. Если каждый посетит Уилана хотя бы один раз, то это уже четыре свидания. Плюс родственники. Поэтому МИД сейчас пытается урегулировать эту коллизию, данный вопрос решается.

— Вы сказали, что у вас будет помощница, которая знает английский язык. А до этого вы как общались?

— Через переводчика, которого официально предоставило государство. Он работает профессионально, грамотно. Сложности возникнут при изучении закона, при составлении каких-то процессуальных документов, при ходатайствах и так далее. Поэтому моя помощница Ольга, которая в совершенстве знает английский язык, со вторника (22 января) уже будет в суде. Пол дал согласие на её участие.

— Прошла информация, что его родственники не планируют приезжать, при этом вы говорите, что они сюда собираются.

— Был разговор на эту тему. Честно говоря, Пол не очень хочет, чтобы они приезжали. Мы очень плотно контактируем с американским послом и этот вопрос будем решать через него.

— Скажите, а кто тот друг, на свадьбу к которому приехал ваш подзащитный? Что о нём известно, чем он занимается?

— Я не могу комментировать данный вопрос — это связано с подпиской о неразглашении. Более того, мы с Полом вообще не обсуждали эту свадьбу.

— Есть ли у Пола друзья в России, знакомые?

— Друзей очень много. Он ещё в 1990-х изучал культурологию, в 2000-х начал учить русский язык. Он обучался в университете Колорадо, в Массачусетсе, среди предметов были культурология, филология, русский язык, история. Он интересовался историей и культурой России.

У Пола несколько десятков друзей. После увольнения из армии в 2006 году он неоднократно посещал Россию.

Он приезжал в Пермь и Санкт-Петербург. Весной 2018 года ездил в Сергиев Посад, был в храме, отдыхал на природе. Он часто бывает здесь, изучает русский язык, интересуется культурой и историей, с уважением относится к нашей стране.

— Обсуждалась ли цель его приезда в этот раз?

— Не обсуждалась. Цель приезда связана с обвинением. Я не могу комментировать эти обстоятельства. Я надеюсь, 22-го числа будет судебное заседание, где вы получите больше информации.

© Family handout

— Уилану уже предъявлено обвинение? В каких действиях он обвиняется?

— Да, обвинение в шпионаже, в том, что он собирал сведения, которые составляют государственную тайну.

— Когда вы планируете ознакомиться со всем делом?

— Расследование уголовного дела будет проходить минимум полгода, после этого уже мы будем изучать материалы. Нам сейчас будут предъявлять какие-то доказательства, интересоваться нашей позицией по определённым вопросам: разговаривал с кем-то или нет, был ли в тех или иных местах. Соответственно, мы будем предъявлять алиби, если оно у нас есть. Будем опровергать материалы дела. Это довольно долгий процесс. Только потом приступим к изучению материалов.

— Вы были приглашены защищать Уилана как государственный защитник, как бесплатный адвокат?

— Нет, у меня соглашение с Уиланом.

— Итак, 22 января будет рассмотрена жалоба. Есть ли вероятность, что мера пресечения будет изменена?

— 50 на 50. Есть определённое потепление. По такой категории дел (а Уилан обвиняется в особо тяжком преступлении, подразумевающем лишение свободы на срок от 10 до 20 лет) суды исключительно редко освобождают людей. Но в последнее время у судов обозначилась более гуманная позиция — они стали чаще отпускать под залог, под домашний арест.

Отношение к Полу корректное, никакого психологического воздействия не оказывается. Следователь ведёт себя в рамках закона, как и его руководители. Всё обоснованно, гуманно, ему оказывают помощь.

Я надеюсь, что у нас есть шанс.

— Какую сумму может составлять залог в таких случаях?

— Минимальный размер — 1,5 млн рублей, поскольку это особо тяжкое преступление. Бывает и 20 млн, и 30 млн рублей. Я считаю, что нахождение человека на свободе — это правило, а нахождение человека в изоляторе, хоть и в «Лефортово», — это исключение. Во всяком случае, залог в США, в Европе применяется по данной категории дел достаточно часто. Поэтому есть шансы, и мы надеемся их использовать.

— Пол — гражданин сразу четырёх стран. Объяснял ли он в беседе с вами, почему у него четыре гражданства?

— Во-первых, ему удобно. У него родители некоторое время проживали в Лондоне, в Ирландии — дедушка. Паспорт Великобритании удобен, потому что в Евросоюз он мог ездить без визы. Для посещения европейских стран с американским паспортом ему бы требовалась виза. В Канаде он родился. Это не запрещено их законодательством.

— Кроме американского консула, с ним кто-нибудь встречался?

— Встречался ирландский консул. Даже возникла проблема: американский посол должен был к нему пойти, но его посещение отложили, поскольку два свидания уже были исчерпаны. Сейчас решают этот вопрос, думаю, ответ будет положительным.

— Если не говорить о юридической составляющей, где требуется переводчик, то на бытовом уровне вам удалось с ним пообщаться на русском языке?

— Не вполне и не на бытовом, но понять друг друга можем. Когда я ему рассказал, какие дела вёл, он ответил: «Я об этих делах слышал».

Уилан сказал, что для своего возраста — 48 лет — чувствует себя нормально. Единственная проблема — после прыжков с парашютом у него повреждены колено и плечо. В связи с болями в колене Пол принимает болеутоляющие таблетки. С этим пока сложностей нет.

— Как оцените в целом его настрой, ваш настрой?

— У него позитивный настрой. Он верит, что это ошибка, держится уверенно, с чувством собственного достоинства. У меня тоже позитивный настрой. Я надеюсь, что мы с ним сработались и в будущем добьёмся положительного решения.