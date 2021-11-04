На Турцию не нужен нож, когда есть Роспотребнадзор. Надзорные ведомства вершат большую политику

Реджеп Тайип Эрдоган – один из самых опытных политиков в Азии, но некоторые решения турецкого лидера похожи на поведение слона в посудной лавке. В частности, он продал Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2, которые ВСУ тут же применили в Донбассе. Россия ответила асимметрично и красиво – не потребовались ни Путин, ни Лавров. Просто главный санитарный врач Анна Попова отвлеклась от наведения локдаунов и сделала по-настоящему полезную работу.

Подработка на крови

26 октября Вооружённые силы Украины вопреки условиям Минских соглашений и договорённостям в нормандском формате применили в Донбассе закупленные ранее турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. И это новый поворот в отношениях России и Турции.

Отношения эти похожи на американские горки – взлёты сменяются падениями. Чего остро не хватает обеим странам, так это взаимовыгодной стабильности. В допандемийном 2019 году товарооборот между Россией и Турецкой Республикой составил 21,7 миллиарда долларов. Для сравнения: с Францией наша страна наторговала два года назад на общую сумму 14,9 миллиарда, а ведь это один из двух столпов Европейского союза! Как видим, для турок доступ на русский рынок весьма важен – гораздо важнее, чем рынок "нэзалэжной" (товарооборот Турции и Украины в 2019 году – 5 миллиардов долларов).

Россия могла поставить вопрос ребром: либо турки прекращают военную поддержку Украины, либо перестают получать существенную экономическую выгоду от торговли с Россией. Но ультиматумы – дурной тон в международных отношениях. Россия зашла с другой стороны: Роспотребнадзор запретил импорт турецких мандаринов "до особых распоряжений" – из-за опасного пестицида.

Гнев Батьки

Возможно, дело не совсем в нарушениях Турцией санитарных правил – вероятно, с ними не всё в порядке было и раньше. Просто Роспотребнадзор и Россельхознадзор – два мощнейших инструмента Кремля по мягкому экономическому воздействию на страны, не понимающие по-хорошему. Инструменты эти на удивление эффективны. Можно вспомнить горячие баталии, развернувшиеся между Александром Лукашенко времён "многовекторности" и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Жёсткие действия русского ведомства довели президента Беларуси до откровенных угроз:

Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчёт, что он творит.

Цыплят, как говорится, по осени считают. Изменение внешнеполитического вектора Беларуси сейчас очевидно. Главе белорусского государства чётко дали понять, что терпеть "внешнеполитический фристайл" и позволять при этом на себе зарабатывать в России не намерены.

Шпроты в собственном боржоми

Нагайка надзорных органов работает безотказно. Несколько лет назад под запрет попали латвийские шпроты. Основание – "превышение концентрации бензопирена" в продуктах, а также других вредных веществ. В итоге если в 2015 году в Латвии работали 22 предприятия по рыбопереработке, то сейчас – лишь семь. А ведь раньше на нашу страну приходилось ни много ни мало 30% поставок шпрот. Вернуть утраченные позиции важнейшая отрасль прибалтийской республики теперь не в состоянии. Урок другим.

В 2006 году руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поручил Федеральной таможенной службе запретить ввоз на территорию России грузинской воды "Боржоми", а также "Набеглави" из-за несоответствия качества потребительским требованиям. Итог – потеря 35% экспортных объёмов легендарной грузинской минералки. До этого стараниями главного государственного санитарного врача был запрещён ввоз вин из Грузии, что привело к массовому закрытию винных заводов. Грузинское вино и минеральные воды находились под запретом до 2013 года, то есть пока Михаил Саакашвили не покинул пост президента закавказского государства. После этого качество "Боржоми" резко улучшилось, а в Грузии у власти находится партия "Грузинская мечта" – она не ориентирована на Россию, но резко отмежёвывается от прежнего курса лидера-галстукоеда.

Да и сама Турция уже испытывала на себе гнев двух контролирующих ведомств. В ноябре 2015 года турецкие военные сбили Су-24, пилотируемый подполковником Олегом Пешковым , в результате чего наш лётчик погиб. Тут же возникли проблемы у сельскохозяйственных производителей Турецкой Республики: Россия ввела запрет на импорт её овощей и фруктов . Вкупе с другими мерами это привело к тому, что Эрдоган решил сдать назад и написал покаянное письмо Владимиру Путину.

Что с того?

Продовольственные санкции, инициируемые Роспотребнадзором и Россельхознадзором, как показывает богатый исторический опыт, представляют собой грозное оружие. Простое и надёжное, как автомат Калашникова. И в регулировании продовольственного импорта нет ничего плохого. Русские ясно демонстрируют всем недругам: да, мы такие, и каждое ваше русофобское действие будет оплачено вашими же деньгами. Совершенно законно – хотя бы потому, что законы своим ведомствам мы пишем сами.