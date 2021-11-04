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На Турцию не нужен нож, когда есть Роспотребнадзор. Надзорные ведомства вершат большую политику
04 ноября 2021, 16:20 • 84 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган – один из самых опытных политиков в Азии, но некоторые решения турецкого лидера похожи на поведение слона в посудной лавке. В частности, он продал Украине боевые беспилотники Bayraktar TB2, которые ВСУ тут же применили в Донбассе. Россия ответила асимметрично и красиво – не потребовались ни Путин, ни Лавров. Просто главный санитарный врач Анна Попова отвлеклась от наведения локдаунов и сделала по-настоящему полезную работу.
Подработка на крови
26 октября Вооружённые силы Украины вопреки условиям Минских соглашений и договорённостям в нормандском формате применили в Донбассе закупленные ранее турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. И это новый поворот в отношениях России и Турции.
Отношения эти похожи на американские горки – взлёты сменяются падениями. Чего остро не хватает обеим странам, так это взаимовыгодной стабильности. В допандемийном 2019 году товарооборот между Россией и Турецкой Республикой составил 21,7 миллиарда долларов. Для сравнения: с Францией наша страна наторговала два года назад на общую сумму 14,9 миллиарда, а ведь это один из двух столпов Европейского союза! Как видим, для турок доступ на русский рынок весьма важен – гораздо важнее, чем рынок "нэзалэжной" (товарооборот Турции и Украины в 2019 году – 5 миллиардов долларов).
Россия могла поставить вопрос ребром: либо турки прекращают военную поддержку Украины, либо перестают получать существенную экономическую выгоду от торговли с Россией. Но ультиматумы – дурной тон в международных отношениях. Россия зашла с другой стороны: Роспотребнадзор запретил импорт турецких мандаринов "до особых распоряжений" – из-за опасного пестицида.
Гнев Батьки
Возможно, дело не совсем в нарушениях Турцией санитарных правил – вероятно, с ними не всё в порядке было и раньше. Просто Роспотребнадзор и Россельхознадзор – два мощнейших инструмента Кремля по мягкому экономическому воздействию на страны, не понимающие по-хорошему. Инструменты эти на удивление эффективны. Можно вспомнить горячие баталии, развернувшиеся между Александром Лукашенко времён "многовекторности" и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Жёсткие действия русского ведомства довели президента Беларуси до откровенных угроз:
Цыплят, как говорится, по осени считают. Изменение внешнеполитического вектора Беларуси сейчас очевидно. Главе белорусского государства чётко дали понять, что терпеть "внешнеполитический фристайл" и позволять при этом на себе зарабатывать в России не намерены.
Шпроты в собственном боржоми
Нагайка надзорных органов работает безотказно. Несколько лет назад под запрет попали латвийские шпроты. Основание – "превышение концентрации бензопирена" в продуктах, а также других вредных веществ. В итоге если в 2015 году в Латвии работали 22 предприятия по рыбопереработке, то сейчас – лишь семь. А ведь раньше на нашу страну приходилось ни много ни мало 30% поставок шпрот. Вернуть утраченные позиции важнейшая отрасль прибалтийской республики теперь не в состоянии. Урок другим.
В 2006 году руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поручил Федеральной таможенной службе запретить ввоз на территорию России грузинской воды "Боржоми", а также "Набеглави" из-за несоответствия качества потребительским требованиям. Итог – потеря 35% экспортных объёмов легендарной грузинской минералки. До этого стараниями главного государственного санитарного врача был запрещён ввоз вин из Грузии, что привело к массовому закрытию винных заводов. Грузинское вино и минеральные воды находились под запретом до 2013 года, то есть пока Михаил Саакашвили не покинул пост президента закавказского государства. После этого качество "Боржоми" резко улучшилось, а в Грузии у власти находится партия "Грузинская мечта" – она не ориентирована на Россию, но резко отмежёвывается от прежнего курса лидера-галстукоеда.
Да и сама Турция уже испытывала на себе гнев двух контролирующих ведомств. В ноябре 2015 года турецкие военные сбили Су-24, пилотируемый подполковником Олегом Пешковым, в результате чего наш лётчик погиб. Тут же возникли проблемы у сельскохозяйственных производителей Турецкой Республики: Россия ввела запрет на импорт её овощей и фруктов. Вкупе с другими мерами это привело к тому, что Эрдоган решил сдать назад и написал покаянное письмо Владимиру Путину.
Что с того?
Продовольственные санкции, инициируемые Роспотребнадзором и Россельхознадзором, как показывает богатый исторический опыт, представляют собой грозное оружие. Простое и надёжное, как автомат Калашникова. И в регулировании продовольственного импорта нет ничего плохого. Русские ясно демонстрируют всем недругам: да, мы такие, и каждое ваше русофобское действие будет оплачено вашими же деньгами. Совершенно законно – хотя бы потому, что законы своим ведомствам мы пишем сами.
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