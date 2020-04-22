|
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
22 апреля 2020, 07:10 • 373 • Украина
Выполнение Минских соглашений приведёт к тому, что Украина окончательно расколется на несколько частей, в результате чего на территории «незалежной» образуются три независимых государства, одно из которых войдёт в состав РФ.
Об этом в ходе беседы с членами общественного движения «Донецкая республика» заявил российский политолог Сергей Марков.
«Суть Минских соглашений в том, что Донбасс остаётся фактически независимым, но формально получает достаточно большие легитимные права – продавать свою продукцию, и прочее. В этом случае позиция Донбасса оказывается тем рычагом, с помощью которого происходит трансформация политического режима на Украине, чтобы снять эту диктатуру.
Политолог подчеркнул, что в данный момент Москва работает над тем, чтобы сделать возможным раскол Украины на три независимых государства – Галицию, Малороссию и Новороссию, которая войдёт в состав России.
«Я надеюсь, что из этого выйдет переучреждение Украины так, что из неё, возможно, будет три части выделено. Одна маленькая часть – Западная Украина, Галиция, формирующаяся вокруг Униатской церкви. У неё там достаточно высокий уровень консолидации, хотя, с моей точки зрения, Униатская церковь ведёт себя, прежде всего, как политическая организация, вроде ИГИЛа (запрещён в РФ), которая откровенно оправдывает террористические практики.
Вторая часть – это центр, Малороссия. А третья часть – это весь этот промышленный Юго-Восток – от Одессы до Харькова, который, я думаю, войдёт в Россию на правах нового федерального округа, с областями и так далее.
Но это возможно только лишь по принципу большого переучреждения этой части мира. А это возможно, только если основные игроки несколько изменят свою позицию, над чем мы сейчас и активно работаем», – резюмировал Марков.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
373
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2020, 06:10
|
19 апреля 2020, 02:05
|
17 апреля 2020, 09:50
|
20 апреля 2020, 07:10
|
20 апреля 2020, 22:10
|
18 апреля 2020, 08:10
|
19 апреля 2020, 02:10