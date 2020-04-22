Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Украина

На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично

22 апреля 2020, 07:10  •  373 • Украина

Выполнение Минских соглашений приведёт к тому, что Украина окончательно расколется на несколько частей, в результате чего на территории «незалежной» образуются три независимых государства, одно из которых войдёт в состав РФ.

Об этом в ходе беседы с членами общественного движения «Донецкая республика» заявил российский политолог Сергей Марков.

«Суть Минских соглашений в том, что Донбасс остаётся фактически независимым, но формально получает достаточно большие легитимные права – продавать свою продукцию, и прочее. В этом случае позиция Донбасса оказывается тем рычагом, с помощью которого происходит трансформация политического режима на Украине, чтобы снять эту диктатуру.

Донбасс сражается не только за себя. Он сражается за Харьков, Одессу, Днепропетровск, за большую часть населения Украины, которая страдает от этой де-факто оккупации, которая там осуществляется», – отметил он.

Политолог подчеркнул, что в данный момент Москва работает над тем, чтобы сделать возможным раскол Украины на три независимых государства – Галицию, Малороссию и Новороссию, которая войдёт в состав России.

«Я надеюсь, что из этого выйдет переучреждение Украины так, что из неё, возможно, будет три части выделено. Одна маленькая часть – Западная Украина, Галиция, формирующаяся вокруг Униатской церкви. У неё там достаточно высокий уровень консолидации, хотя, с моей точки зрения, Униатская церковь ведёт себя, прежде всего, как политическая организация, вроде ИГИЛа (запрещён в РФ), которая откровенно оправдывает террористические практики.

Вторая часть – это центр, Малороссия. А третья часть – это весь этот промышленный Юго-Восток – от Одессы до Харькова, который, я думаю, войдёт в Россию на правах нового федерального округа, с областями и так далее.

Но это возможно только лишь по принципу большого переучреждения этой части мира. А это возможно, только если основные игроки несколько изменят свою позицию, над чем мы сейчас и активно работаем», – резюмировал Марков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



373
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 16:10
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководству
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
21 апреля 2020, 17:10
Украинские гастарбайтеры перестали платить в бюджет страны
21 апреля 2020, 16:10
«Бандеровское подполье» призывает к объединению с Россией
21 апреля 2020, 21:10
Хватит уже терпеть: Пальчевский призывает украинцев к бунту
21 апреля 2020, 19:10
Червоненко предсказывает Украине массовое мародёрство
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
20 апреля 2020, 22:10
"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
18 апреля 2020, 08:10
Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.