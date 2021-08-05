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На требования Эстонии по Абхазии ответил военкор: "Нужно приглядывать"

05 августа 2021, 11:55  •  170 • Политика
На требования Эстонии, которая "в компании" с несколькими западными странами призвала Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, ответил военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. Он указал Таллину, за чем тому "нужно приглядывать" вместо требований к Москве.
Ранее стало известно, что ряд западных стран в совместном заявлении потребовали от России отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ, распространённый СБ ООН в четверг, подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.
В первую очередь военкора удивило, что требование поддержала Албания.
"Ну Албания, Албания-то куда лезет? ", - иронично отметил он.
"А Эстонии нужно за своей независимостью приглядывать, пока она есть, конечно", - добавил Стешин.

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