На требования Эстонии по Абхазии ответил военкор: "Нужно приглядывать"

На требования Эстонии, которая "в компании" с несколькими западными странами призвала Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, ответил военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. Он указал Таллину, за чем тому "нужно приглядывать" вместо требований к Москве.

Ранее стало известно, что ряд западных стран в совместном заявлении потребовали от России отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ, распространённый СБ ООН в четверг, подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

В первую очередь военкора удивило, что требование поддержала Албания.

"Ну Албания, Албания-то куда лезет? ", - иронично отметил он.

"А Эстонии нужно за своей независимостью приглядывать, пока она есть, конечно", - добавил Стешин.