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На требование Чехии в России откликнулись: "Табаки нынче наглые"

12 мая 2021, 02:05  •  80 • В мире
В Рунете лишь посмеялись над претенциозным публичным заявлением о готовности требовать от России компенсацию за взрывы на складах в деревне Врбетице. "Табаки нынче не только тупые, но и наглые", - иронично заметил один из пользователей в Twitter, обыгрывая меткое выражение Путина о Западе.
В Чехии на днях заговорили о готовности предъявить счёт России. Так, в эфире чешского телевидения министр финансов республики Алена Шиллерова даже озвучила предполагаемую сумму, которую Прага хочет заполучить в качестве компенсации.
По её словам, от Москвы хотят не менее 1 млрд крон (около $ 47 млн). По словам министра, выплаты за взрывы, в которых чешская сторона безосновательно обвинила Россию, - "самый верный путь". Она заметила, что если вопрос будет решаться в рамках уголовного судопроизводства, то всё это затянется.
В Рунете на эти притязания ответили не без сарказма.
"Табаки нынче не только тупые, но и наглые", - пишет автор аккаунта "Радио Стыдоба" в Twitter. Он обыграл известное выражение Владимира Путина, который в ходе послания Федеральному Собранию дал яркую характеристику Западу. "Вокруг Шерхана крутятся всякие Табаки", - заметил в своей речи президент.
В комментариях интернет-пользователи поддержали его.
"Я бы потроллила... - заметила Keni_Asp, реагируя на выступления чехов. - Сказала бы, что даю 2 лярда, но они входят в состав РФ... И потом угорала бы с их реакции, вот бы забегали".
"Потребовать-то она, конечно, может, но кто же ей даст?" - недоумевающе указала Ирина Лептина.
"Пробный шар закидывают. Бездоказательно уже обвиняли Россию, пробовать теперь будут бездоказательно через свои европейские суды деньги отжимать", - допустил Андрей Тренихин.
"А можно и с Чехии потребовать - царское золото, например!" - выдвинул встречное предложение комментатор под ником Комбат Артполка.

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