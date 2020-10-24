Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "...
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
Главная / Политика

На Трампе COVID не остановился: Коронавирус вновь ударил по президенту

24 октября 2020, 21:30  •  186 • Политика
На Дональде Трампе COVID-19 не остановился. Так, коронавирус вновь ударил по президенту. На этот раз инфекцию выявили у польского лидера Анджея Дуды. Несмотря на положительный тест, самочувствие у главы республики, как отмечается, вполне нормальное.
Коронавирус вновь ударил по президенту. На этот раз инфекцию выявили у польского лидера Анджея Дуды.
Об этом рассказал его пресс-секретарь Блажей Спихальский на своей странице в Twitter. Наличие SARS-CoV-2 у первого лица государства было подтверждено тестом.
Несмотря на это, самочувствие у главы Польши вполне нормальное, добавил представитель президентской администрации.
До этого самоизоляцию после контакта с инфицированным прошёл премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Сейчас на карантине остаётся руководитель МИД страны Збигнев Рау.
Напомним, ранее COVID-19 перенёс американский лидер Дональд Трамп. Он сообщил о своём заражении в начале октября, вскоре его госпитализировали, однако уже буквально через несколько дней глава Белого дома выписался.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США
24 октября 2020, 14:10
Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме
24 октября 2020, 14:10
Раскрыта тайна Лондона в связи с отравлением Скрипалей
24 октября 2020, 14:10
"Знает кошка американская, чьё сало съела": Сатановский предсказал итог выборов в США
24 октября 2020, 06:50
Протесты в Белоруссии будут тлеть и без Лукашенко? Эксперт объяснила, чего хочет оппозиция
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне ...
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
18 октября 2020, 12:25
Эрдоган начинает свою операцию: Похоже, Идлиб мы потеряли навсегда
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
23 октября 2020, 20:45
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
19 октября 2020, 01:15
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.