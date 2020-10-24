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На Трампе COVID не остановился: Коронавирус вновь ударил по президенту
24 октября 2020, 21:30 • 186 • Политика
На Дональде Трампе COVID-19 не остановился. Так, коронавирус вновь ударил по президенту. На этот раз инфекцию выявили у польского лидера Анджея Дуды. Несмотря на положительный тест, самочувствие у главы республики, как отмечается, вполне нормальное.
Коронавирус вновь ударил по президенту. На этот раз инфекцию выявили у польского лидера Анджея Дуды.
Об этом рассказал его пресс-секретарь Блажей Спихальский на своей странице в Twitter. Наличие SARS-CoV-2 у первого лица государства было подтверждено тестом.
Несмотря на это, самочувствие у главы Польши вполне нормальное, добавил представитель президентской администрации.
До этого самоизоляцию после контакта с инфицированным прошёл премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Сейчас на карантине остаётся руководитель МИД страны Збигнев Рау.
Напомним, ранее COVID-19 перенёс американский лидер Дональд Трамп. Он сообщил о своём заражении в начале октября, вскоре его госпитализировали, однако уже буквально через несколько дней глава Белого дома выписался.
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