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На Трампа не хватило времени: Канадский телеканал объяснил "цензуру" в "Один дома - 2"
27 декабря 2019, 23:24 • 87 • В мире
В Канаде популярный фильм "Один дома - 2" был показан без короткой сцены, в которой снялся будущий президент США. Как оказалось, на Трампа просто не хватило времени, которое предпочли отдать под рекламу. "Это не имело прямого отношения к сюжету", - объяснили такого рода "цензуру" представители канадского телеканала CBC.
Несколько западных СМИ обратили внимание на то, что канадский телеканал СBC показал во время рождественского телеэфира сокращённую версию популярного фильма "Один дома - 2", где в небольшом эпизоде снялся будущий президент Дональд Трамп. Журналисты даже предположили, что такая "цензура" стала проявлением неприязни, которую испытывает премьер-министр Канады Джастин Трюдо к американскому лидеру.
Однако на самом телеканале объяснили, что никакой цензуры здесь искать не надо. По словам представителя CBC Чака Томпсона, сцену из фильма вырезали ещё пять лет назад ради того, чтобы увеличить время для показа рекламы.
Напомним, в фильме "Один дома - 2", снятом в 1992 году, Дональд Трамп сыграл самого себя. В эпизоде, который оказался вырезанным в канадской версии фильма, будущий президент помогает главному герою - мальчику Кевину. Весь эпизод длится примерно 10 секунд.
По словам самого Дональда Трампа, он гордится этой маленькой эпизодической ролью в фильме, который считает "одним из величайших рождественских хитов". Как пишет Nation News, об этом президент сообщил в ходе телеконференции, отвечая на вопросы американских военнослужащих.
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