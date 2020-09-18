На территорию резиденции посла США прорвался автомобиль: За рулём – гражданин России

В Москве неизвестный прорвался на автомобиле на территорию резиденции посла США в России. Об инциденте рассказала представитель американского посольства Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

По её словам, инцидент произошёл в 16:20. Неизвестный на автомобиле прорвал периметр "Спасо-Хауса", но был схвачен охраной. Отмечается, что за рулём был гражданин России. Он был передан в руки российских правоохранителей.

Посла Салливана в это время не было дома. Никто не пострадал, - добавила Ребекка Росс.

Других подробностей пока не сообщается.