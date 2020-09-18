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На территорию резиденции посла США прорвался автомобиль: За рулём – гражданин России

18 сентября 2020, 21:00  •  145 • Политика
В резиденцию посла США в России прорвался автомобиль. Водителя задержала охрана прежде, чем кто-то пострадал. Утверждается, что за рулём был гражданин России.
В Москве неизвестный прорвался на автомобиле на территорию резиденции посла США в России. Об инциденте рассказала представитель американского посольства Ребекка Росс на своей странице в Twitter.
По её словам, инцидент произошёл в 16:20. Неизвестный на автомобиле прорвал периметр "Спасо-Хауса", но был схвачен охраной. Отмечается, что за рулём был гражданин России. Он был передан в руки российских правоохранителей.
Посла Салливана в это время не было дома. Никто не пострадал, - добавила Ребекка Росс.
Других подробностей пока не сообщается.

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