На Тернопольщине открытый гроб с умершим от коронавируса родственники сами тащили по асфальту

Тело умершего от коронавируса 68-летнего пенсионера из Тернопольской городской инфекционной больницы выдали родственникам для захоронения в чёрном пакете, выставив в коридор.Об этом родственники покойного рассказали редакции местного издания «Овид», предоставив соответствующее видео.Несмотря на то, что новоназначенный глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заявлял, что погребением погибшего будут заниматься государственные структуры, гроб с телом отца родственникам пришлось тащить самим.«Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное», - рассказала дочь умершего Ольга Тутова .«К нам вышли на помощь только после того как мы позвонили к главному врачу инфекционной больницы. Вышел человек полностью одет в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы должны этим заниматься, а санэпидемслужба», - рассказала Ольга.Тело умершего отца отвезли в родное село Коваливку собственным микроавтобусом, который потом сами продезинфицировали как могли. Похоронили его в тот же день. Никто из односельчан не решился помочь, поэтому могилу копали зять, сельский председатель Коваливки, мэр Монастыриской и его заместитель. Погребение прошло без священника.Кроме того, дочери умершего и ее мужу, которые занимались захоронением отца и контактировали в последние дни с больным до сих пор не сделано тестов на наличие коронавирусной инфекции.«Никто к нам не позвонил, не спросил необходимо проводить эти тесты. Мы отца возили в больницу и водили. Врачи об этом знают, но о нас забыли», - говорит Ольга Тутова.На утро, 27 марта, на Украине зафиксировано почти 200 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 - летальных.