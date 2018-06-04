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На темной стороне

04 июня 2018, 15:39  •  106 • Карикатуры

В европейских органах власти действует целая сеть организаций, подконтрольных Джорджу Соросу. Об этом заявил бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который провел собственное расследование. В качестве примера он привел роль миллиардера во время референдумов в Каталонии и в Великобритании.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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