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На темной стороне
04 июня 2018, 15:39 • 106 • Карикатуры
В европейских органах власти действует целая сеть организаций, подконтрольных Джорджу Соросу. Об этом заявил бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который провел собственное расследование. В качестве примера он привел роль миллиардера во время референдумов в Каталонии и в Великобритании.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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