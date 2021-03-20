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На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение

20 марта 2021, 08:00  •  256 • Политика
На одном из американских телеканалов рассказали анекдот про Джо Байдена. Неизвестно, насколько достоверны сведения, но русские тут же внесли уточнение.
Пользователь Twitter с ником Swiss Vatnik опубликовал шутку, сообщив, что подслушал её на американском телевизионном канале CNN.
"Каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс, чтобы убедиться, что дедушка жив", - говорится в твите.
Для иллюстрации даже прикреплена фотография, где президент и вице-президент США пожимают друг другу руки и широко улыбаются.
Русские тут же внесли уточнение в этот анекдот.
"Чтобы убедиться, что дедушка жив..." Убедиться и огорчиться, что дедушка ВСЁ ЕЩЁ жив", - написал в комментариях Николай Евдокимов.
Шутка подслушанная на американском телевизионном канале CNN: каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс, чтобы убедиться что дедушка жив pic.twitter.com/gfakjHqRLw
— Swiss©️Vatnik (@KissZuriCheeese) March 19, 2021
78-летний Джо Байден действительно часто заставляет о нём не слишком комплиментарные вещи. Многое можно было бы списать на возраст, если бы этот человек не был бы президентом ядерной державы.
За последние пару дней о Байдене много писали все мировые СМИ, причём отмечали вовсе не его политические достижения. 18 марта он "переназначил" Камалу Харрис. Он назвал её не вице-президентом, а президентом, даже не заметив этого. 19 марта американский лидер только с третьей попытки преодолел трап самолёта, спотыкаясь и падая.

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