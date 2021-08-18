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На теле убитого Константина Павлова «нашли» следы от побоев и пыток, а в мэрии Кривого Рога его уже сменил представитель «слуг»

18 августа 2021, 15:15  •  114 • Украина
Ищи, кому выгодно. Павлова столь молниеносно заменили «слугой» Александром Котляром, и столь безапелляционно указали при этом, что новые выборы градоначальника в этом году проводить не станут – а зачем, если «слуги народа» получили то, что хотели? – что сомнений, пожалуй, не остаётся. В прошлом году за должность главы родовой вотчины президента «слуги» бились как в последний раз, но проиграли ОПЗЖ. И вот он, реванш. Правда, его ценой стала человеческая жизнь. А нам говорят – это самоубийство.
Странное, правда, самоубийство, но вполне в украинском стиле, когда звучит два выстрела, и оба ранения при этом со смертельным итогом (уход из жизни экс-главы МВД Кравченко, надеюсь, ещё не успели забыть?). Депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третьяк сообщила, что на теле Павлова найдены следы от побоев и пыток. «Видно полностью синее правое ухо, заплывший правый глаз и под ним большой отёк. Возле глаза и подбородка также была запёкшаяся кровь». «Когда тело пролежало некоторое время, – поясняет Третьяк, – части лица и шеи начали приобретать характерный синюшный оттенок. Такое происходит через некоторое время после ударов».
Третьяк прямо указывает, кому было выгодно убийство Павлова, – действующей власти во главе с Зеленским. «Победу на выборах Павлова «слуги» не восприняли – это был для них шок и удар». Похоже, что с Павловым расправились, вот только вопрос – выполняя при этом волю президента, как в «деле Гонгадзе», или действуя по его прямому указанию? Виктория Третьяк отмечает, что местных, криворожских правоохранителей на место преступления даже не пустили – разбираться приехала киевская бригада следователей. «Они рассматривают только версию самоубийства, ищут какие-то наркотики, хотя Павлов их не употреблял. Показали смонтированное видео происшествия («Наша версия» в предыдущей публикации о Павлове указывала на то, что видео смонтировали). Мы потребовали показать нам полное видео и провести экспертизу – киевская следственная бригада наотрез отказалась».
Похоже, что «слуги», вольно или невольно, вляпались в новое «дело Гонгадзе», и если побои на теле реально имели место (а об этом, помимо Третьяк, заявляют ещё трое свидетелей), то разбираться придётся всерьёз. И Зеленскому с Котляром рано праздновать победу.

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