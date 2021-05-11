На Тель-Авив направили десятки ракет. "Железный купол" ведёт перехват

В Тель-Авиве звучит сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, из сектора Газа были запущены десятки ракет.

Конфликт между Израилем и Палестиной набирает обороты. По последним данным, в Тель-Авиве звучит сирена воздушной тревоги.

Жителей предупреждают о ракетном обстреле из сектора Газа. По сообщениям СМИ, по городу было запущено более сотни ракет.

Отмечается, что для их нейтрализации задействована система ПРО "Железный купол". Очевидцы засняли на видео, как система предотвращает ракетный удар.

При этом СМИ отмечают активизацию действий израильской стороны. Так, сообщается, что в результате израильского удара в секторе Газа рухнуло многоэтажное здание.