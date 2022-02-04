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На тебе боже, что нам негоже: передаваемые Польшей Украине ракеты ПЗРК Piorun взрываются при запуске

04 февраля 2022, 06:45  •  139 • Украина

Передаваемые Украине польские ПЗРК Piorun оказались некондиционными, так как взрывались при проведении тестовых испытаний.

В Киеве восторженно встретили решение Варшавы о передаче Министерством обороны Польши ВС Украины переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun. Украинские эксперты и аналитики поблагодарили европейских партнеров за такой щедрый подарок, который якобы даже превосходит даже американские FIM-92 Stinger.

Однако, польский «гостинец» оказался «с душком». Еще в 2018 году во время проведения тестовых испытаний ПЗРК Piorun разгорелся скандал, когда стали известны их результаты.

Как сообщала газета Rzeczpospolitа, во время запуска зенитных ракет происходили многочисленные взрывы. Оказалось, что их твердтопливных двигателях, разработки предприятия Mesko S.A., обнаружены серьезные дефекты, а именно стенки камер сопла значительно тоньше нормы, несмотря на то, что прошли контроль качества. В исследуемой партии 15% ракет оказались бракованными.

Так как деньги за ПЗРК Министерством обороны были уже перечислены — то часть ракет была передана на завод для исправления, а остальные приняты на вооружения, хотя и не были полностью проверены. Причиной брака, по утверждению работников Mesko является нехватка соответствующего измерительного оборудования. Нет даже отдельного рабочего места для проведения измерений.

«Измеряем «на коленке», — призналась одна из сотрудниц.

Между тем польские военные остерегаются использовать ПЗРК Piorun, опасаясь за свои жизни, зато «союзникам» их можно передать. Впрочем, украинским военным к такому не привыкать. Стоит только вспомнить многочисленные трагические эпизоды с самовзрывающимися 120-мм минометами «Молот».

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