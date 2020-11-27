«На свои личные средства»: учёный намерен приобрести вакцину «Спутник V» для пенсионеров в Бергамо

Проживающий в Бергамо профессор Марчелло Феррада де Ноли намерен на свои деньги купить 740 единиц российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для пожилых жителей коммуны Сан-Джованни-Бьянко. По его словам, именно столько доз препарата необходимо для того, чтобы вакцинировать всех жителей населённого пункта старше 70 лет.

Профессор Марчелло Феррада де Ноли, проживающий в итальянской провинции Бергамо, заявил о намерении на свои деньги купить 740 единиц российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для пожилых жителей коммуны Сан-Джованни-Бьянко. Об этом говорится в его письме в российское посольство в Италии. RT публикует перевод его обращения.

«Я — заслуженный профессор эпидемиологии из Швеции. С тех пор, как ушёл на пенсию, проживаю в Италии в Сан-Джованни-Бьянко, Бергамо. Являюсь основателем негосударственной организации «Шведские врачи за права человека» (SWEDHR), а также редактором журнала The Indicter», — отметил профессор.

Феррада де Ноли — автор статьи «Посягательства Запада на российскую вакцину против Covid-19 — корпоративная холодная война против человечества?», вышедшей 17 сентября 2020 года на англоязычном сайте RT, также материал был опубликован в Италии.

«Моё обращение/просьба состоит в следующем: я хочу приобрести на свои личные средства 740 единиц вакцины «Спутник V», чтобы пожертвовать пожилому населению Сан-Джованни-Бьянко. Для справки. Население Сан-Джованни-Бьянко: N = 4700 [человек], из них до начала пандемии n = 805 были в возрасте 70 лет или старше. В этой группе пожилых людей n = 65 умерли в ходе пандемии. Таким образом, численность людей в возрасте 70 лет или старше на данный момент: n = 740. С эпидемиологической точки зрения в ходе второй фазы пандемии COVID-19 обозначенная часть населения пожилого возраста подвержена наибольшему риску», — добавил учёный.

По его словам, закупка вакцины — «полностью частная инициатива».

«Однако я ожидаю, что власти Сан-Джованни-Бьянко будут рады такой возможности при условии, что её клиническая реализация будет подлежать оценке соответствующего местного органа здравоохранения. Если такая закупка возможна, то я хотел бы знать, когда её можно будет осуществить и сколько это будет стоить в евро. Ожидаю скорейшего ответа на данное обращение. С уважением, профессор Марчелло Феррада де Ноли», — говорится в письме.

Вакцины от COVID-19

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России 11 августа. Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, 4 сентября 2020 года в одном из ведущих мировых медицинских журналов The Lancet была опубликована научная статья с результатами фаз 1-2 клинических исследований вакцины. «Спутник V» продемонстрировал отсутствие серьёзных нежелательных явлений и формирование устойчивого иммунного ответа у участников исследований.

AFP

© NATALIA KOLESNIKOVA

24 ноября в РФПИ сообщили, что эффективность вакцины «Спутник V» на 42-й день после первой инъекции превышает 95%, тогда как на 28-й день эффективность препарата составила 91,4%.

«Стоимость российской вакцины «Спутник V» для международных рынков с февраля 2021 года составит менее $10 за дозу, что меньше $20 за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека. Таким образом, «Спутник V» будет в два и более раза дешевле зарубежных РНК‑вакцин с аналогичной эффективностью», — говорилось в пресс-релизе РФПИ.

Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран.

Вместе с тем разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили британской компании AstraZeneca комбинировать её с их препаратом для повышения эффективности. Отмечается, что это может оказаться важным при проведении повторной вакцинации.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 26, 2020

Ранее AstraZeneca опубликовала результаты исследования своей вакцины, согласно которым в среднем 70% испытуемых не заболели после прививки препаратом, разработанным совместно с учёными из Оксфорда. При этом компания сообщила, что один вариант дозировки вакцины показал эффективность на уровне 90%, а показатели другого составили 62%.

Однако позднее СМИ со ссылкой на научного советника администрации президента США Монсефа Слауи сообщили, что дозировка вакцины с эффективностью 90% испытывалась на добровольцах не старше 55 лет. Вдобавок, первая инъекция осуществлялась половиной положенной дозы препарата.

При этом исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов в компании AstraZeneca Мене Пангалос назвал допущенную ошибку «не имеющей значения». По его словам, даже исключив данные по группе пациентов до 55 лет, их вакцина всё равно имеет эффективность более 60%, что соответствует пороговым значениям, при которых препарат может получить одобрение. Издание The Wall Street Journal отмечает, в США планка эффективности для вакцин установлена на уровне 50%.