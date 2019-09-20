На своей волне: Deutsche Welle грозят закрытием за публикации о Кавказе

Представителям издания Deutsche Welle («Немецкая волна») направили второе официальное приглашение на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Как рассказал «Известиям» член комиссии Адальби Шхагошев, СМИ грозит блокировка работы в РФ после публикации главного редактора русского офиса DW Инго Маннтойфеля «Россия теряет Северный Кавказ» . В Deutsche Welle «Известиям» сказали, что уже заявили парламентариям о невмешательстве во внутренние дела России.

Прямое вмешательство

— По публикациям Deutsche Welle мной был проведен очень глубокий анализ, и могу сказать о том, что это издание вмешивается в дела России давно и системно . Конкретный пример, который я хочу обсудить на заседании комиссии, — статью главного редактора Deutsche Welle в России Инго Маннтойфеля. В ней он предлагает создать специальные структуры при участии США, стран Евросоюза и Турции, которые занялись бы наведением порядка на Северном Кавказе , — пояснил «Известиям» Адальби Шхагошев.

По его словам, также в публикации утверждается, что если такие структуры не появятся, то через несколько лет Россия потеряет Северный Кавказ.

— Это абсолютно прямое вмешательство. Причем это заявляет главный редактор Deutsche Welle . Эта публикация вышла несколько лет назад. Но я особо обращу внимание, что она была сделана не в 90-х, когда на Кавказе было действительно тяжело. А в то время, когда терроризм уже был побежден, — возмущается депутат.

Адальби Шхагошев считает, что средство массовой информации должно извиниться или объяснить депутатам эту публикацию. А если оно не вернется в российское правовое поле, то в отношении него будут приняты серьезные меры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В этом случае надо заблокировать этот информационный ресурс на территории России, — убежден парламентарий.

Статья «Россия теряет Северный Кавказ» вышла в 2009 году. В ней утверждается, что на протяжении пяти лет после теракта в Беслане на Северном Кавказе продолжают распространяться насилие и терроризм . По мнению Инго Маннтойфеля, это говорит о неспособности госструктур адекватно реагировать на подобные угрозы. В частности, одна из глав публикации названа «Политика Москвы провалилась», другая — «Задача Запада».

Как объясняет автор, для «сотрудничества в достижении безопасности на всем Кавказе необходимо создать организационные структуры , в которых были бы представлены все важные страны и ведущие политические акторы региона, включая Турцию, Евросоюз и США». В противном случае, по его мнению, следует ожидать того, что Россия будет постепенно утрачивать контроль в регионе, что может спровоцировать появление экстремистов в том числе и в Европе.

Ранее у депутатов уже были претензии к Deutsche Welle накануне единого дня голосования 8 сентября. Они связаны с публикацией в официальном аккаунте Twitter издания призыва к москвичам выйти на акцию протеста.

4 сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что депутаты попросят МИД лишить Deutsche Welle аккредитации, если ее представители не ответят на обвинения . Однако в издании свою вину не признали. В письме депутатам от имени главы администрации генеральной дирекции компании Йоханнеса Хоффманна говорилось, что журналистская деятельность СМИ основывается на правилах объективного освещения событий.

Вопросы остаются

На запрос «Известий» в пресс-службе Deutsche Welle также ответили, что с обвинениями во вмешательстве в российские выборы да и с выводами публикации по Северному Кавказу не согласны.

— Мы уже достаточно ясно дали понять, что Deutsche Welle никоим образом не вмешивается во внутренние дела РФ, — пояснил пресс-секретарь издания Кристоф Юмпельт.

Впрочем, сам автор заметки про Северный Кавказ, главный редактор российского офиса Deutsche Welle Инго Маннтойфель от комментариев воздержался. В Роскомнадзоре на запрос «Известий» также не смогли предоставить оперативный комментарий.

Фото: REUTERS/Tobias Schwarz

Как заявил «Известиям» депутат Госдумы, член комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Андрей Исаев, по публикациям Deutsche Welle комиссия должна провести отдельное заседание.

— Комиссия обязательно рассмотрит ситуацию с Deutsche Welle. Мы свое приглашение им направили и по-прежнему готовы с ними встретиться. Оценка действию этого издания будет дана независимо от того, придут его представители к нам или нет, — заявил он.

Депутат отметил, что на заседании 20 сентября он поднимет и другой не менее важный вопрос — вмешательство в российские выборы 8 сентября 2019 года. Для этого в Госдуму приглашены представители ЦИК, Роскомнадзора и Минюста.

— Это уже не первый случай со стороны Deutsche Welle, когда немецкие журналисты переходят определенные рамки. Поэтому тут должна быть жесткая дипломатическая реакция после заседания комиссии, — заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

По его мнению, с большой долей вероятности Министерство иностранных дел России обратится к своим немецким коллегам, которые будут обязаны отреагировать на факты прямого вмешательства, особенно по Северному Кавказу.