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На свадьбе главы МИД Австрии Путин попробует штирийскую кухню

17 августа 2018, 18:54  •  59 • В мире
Сразу после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые пройдут 18 августа, президент России Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
Стали известны подробности того, что будут есть гости на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, одним из которых станет президент России Владимир Путин. Всем гостям будет предложена штирийская кухня, считающаяся центром австрийской гастрономии.
Известно, что свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится на юге Федеральной земли Штирия. Гостям предложат кухню этой земли в традиционном и вегетарианском вариантах в современной интерпретации. Сама глава МИД Австрии Карин Кнайсль вегетарианка.
Свадьба пройдет 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.
Известно, что приглашение посетить свадьбу принял президент России Владимир Путин. Любопытно, что на этот же день у него запланирована переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Меню ресторана стало известно РИА Новости.

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