Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Поблагодарил" только с третьей попытки: Лавров пять минут не мог нача...
Цифровой протокол: ГИБДД и РСА рассказали о грядущих изменениях при оформлении м...
Что за виза у Соловьева и где он платит налоги? (Провокатор)
"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло за...
Главная / В России

«На существующих условиях»: Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на год

27 июля 2019, 00:24  •  91 • В России
Россия предлагает Украине продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу на существующих условиях, а также перейти к прямым закупкам газа. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По мнению экспертов, основным фактором, тормозящим переговоры, остаётся высокая политизированность на Украине вопроса об энергетическом сотрудничестве с Москвой.
 
© Gleb Garanich / Reuters
 

Россия предложила Украине продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу на год. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что речь идёт о продлении контракта на текущих условиях.

«Мы дождёмся, когда начнутся трёхсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство (украинское. — RT) и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на существующих условиях», — сказал он.

На данный момент Украина у России не закупает газ, однако часть поставок голубого топлива в страну реверсные — европейские компании перепродают Киеву российский газ по завышенной цене.

Новак добавил, что связанные с предложением корректировки должны обсуждаться коммерческими компаниями. Напомним, текущий контракт по транзиту газа истекает в начале 2020 года.

Ранее о том, что Россия предлагает Украине заключить «короткий» контракт, сообщило Reuters. Агентство со ссылкой на четыре информированных источника утверждает, что такой формат необходим, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов, идущих в обход Украины.

Однако в «Нафтогазе» Украины, комментируя публикацию Reuters, сообщили, что им не поступало подобных предложений. По мнению представителей компании, это сообщение — информационный вброс.

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи «короткого» контракта у нас сейчас нет. Мы понимаем, что сегодняшний вброс — это, вероятно, проверка боем», — говорится в Facebook «Нафтогаза».

Стоит упомянуть, что в России неоднократно отмечали готовность к заключению контракта о продлении транзита газа через Украину даже после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», проходящего по дну Балтийского моря. Москва готова продолжать поставки при условии заключения взаимовыгодного соглашения.

«Мы говорим, что готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны», — сказал в конце июля глава «Газпрома» Алексей Миллер.

  • © Maxim Shemetov / Reuters

«Украина пытается придать политическое звучание»

Проблема в переговорах о поставках и продлении транзита газа в том, что Украина рассматривает эти вопросы как политические, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Украина пытается этому придать политическое звучание, и обычно оно надуманное и искусственное. Это и есть основная причина того, почему нет движения в вопросе заключения договорённостей по газовому вопросу. Действия необходимы именно с украинской стороны», — сказал он RT.

Ранее сохранить действующий контракт о транзите газа на некоторое время предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. С такой инициативой он выступил во время встречи с сопредседателями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком 10 июля.

«Думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума», — сказал глава правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский же заявил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в сентябре.

«Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины, и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — сказал он 8 июля.

А 18 июля о готовности продолжать транзит заявили и в «Нафтогазе». Исполнительный директор компании Юрий Витренко в своём Facebook написал, что украинская сторона поддерживает предложенный Евросоюзом план по транзиту газа.

«Господин Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трёхсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны», — написал он.

Так, по его словам, речь идёт об операторском соглашении относительно мощностей в 90 млрд кубометров газа ежегодно и бронировании мощностей ещё на 60 млрд кубометров в среднем в течение 10 лет.

«Риск коллапса системы»

Однако существует и риск потери Украиной своей газотранспортной системы (ГТС). В Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) 24 июля заявили, что из-за высокой задолженности оператора ГТС «Укртрансгаза» есть риск остановки поставок, что приведёт к разрушению системы.

«Если деньги не будут выплачены в самое ближайшее время, это приведёт к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы», — заявил генсек EFET Ян ван Акен.

О схожем риске и даже чрезвычайной ситуации в связи с этими долгами и проблемами с поставщиками 14 июня заявили и в самом «Укртрансгазе».

Несмотря на эти риски, надеяться на то, что при Зеленском вопрос о транзите получит развитие, не стоит, считает политолог Иван Мезюхо.

«Пока не стоит ожидать от Зеленского существенного отличия в этом курсе и в вопросах поставки газа и транзита на территорию ЕС, — сказал он RT. — Украина продолжает действовать в привычном для себя антироссийском русле».

Зеленский обещал украинцам перемены в различных сферах жизни, в том числе и социальной, и для этого необходимо сотрудничество с Россией, подчеркнул Мезюхо.

«Зеленский обещал гражданам перемены, в том числе и по социальной политике. А для всего этого Украине необходимо вернуться к сотрудничеству с Россией. Так Киев смог бы сэкономить деньги своих налогоплательщиков», — констатировал политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
26 июля 2019, 16:24
Два супа, зарядка и сон по расписанию: Как живет экипаж на малом противолодочном корабле «Казанец»
27 июля 2019, 00:24
Транспортная ответственность: Путин подписал законы об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре
26 июля 2019, 16:24
Шойгу принял нового министра обороны Молдавии
26 июля 2019, 13:09
«Украинской речи даже слышно не было!» Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву
27 июля 2019, 00:24
Цифровой протокол: ГИБДД и РСА рассказали о грядущих изменениях при оформлении мелких ДТП
26 июля 2019, 14:39
«Все вернулись на родину»: моряки задержанного Украиной танкера прибыли в Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июля 2019, 00:39
"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло задержа...
27 июля 2019, 00:24
Транспортная ответственность: Путин подписал законы об ужесточении наказания за наруш...
27 июля 2019, 00:39
«Хорватский сценарий»: киевские власти решают судьбу Донбасса
27 июля 2019, 00:24
Волкер посетил пункт пропуска на линии соприкосновения в Донбассе
27 июля 2019, 00:39
"Таким способом решили вернуться?": В петиции Зеленскому с просьбой пустить...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
26 июля 2019, 08:24
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
21 июля 2019, 04:54
Грузины начали платить за русофобию (Руслан Осташко)
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму про фальсификации в деле МН17
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.