Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / В России

На сумму свыше 500 млрд рублей: Минобороны РФ заключило более 40 контрактов в ходе форума «Армия»

25 августа 2021, 01:20  •  40 • В России
Минобороны РФ в ходе форума «Армия» заключило более 40 контрактов на общую сумму 500 млрд рублей. Как рассказал замглавы ведомства Алексей Криворучко, в рамках этих соглашений министерство получит свыше 1,3 тыс. образцов техники. В рамках заключённых договорённостей также будет проведён ремонт и модернизация более чем 150 единиц вооружения и техники. Ранее Владимир Путин заявил, что демонстрируемые на форуме образцы российского вооружения не имеют аналогов в мире.
 
Техника в арктическом камуфляже на выставке вооружений Международного военно-технического форума «Армия-2021» в военно-патриотическом парке «Патриот» в подмосковной Кубинке РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко рассказал, что в ходе форума «Армия» ведомство заключило более 40 контрактов на общую сумму 500 млрд рублей.

«Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей», — цитирует Криворучко ТАСС.

По его словам, в рамках этих контрактов Минобороны получит более чем 1,3 тыс. образцов техники. Кроме того, будет проведён ремонт и модернизация свыше 150 единиц вооружения, а также военной и специальной техники.

Так, Минобороны РФ подписало контракт с НПО машиностроения на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 («Циркон». — RT). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручён генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», — заявили в министерстве.

Для Воздушно-космических сил России заказаны новые партии гиперзвуковых ракет «Кинжал». Наряду с этим ведомство заказало модернизацию переносящих «Кинжалы» самолётов МиГ-31К и обновление очередной партии перехватчиков МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ.

Помимо этого, подписан договор на поставку в 2022—2023 годах 30 ударных вертолётов Ка-52М, которые представляют собой модернизированный вариант модели Ка-52 «Аллигатор». 

Также заключены контракты на поставку модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ. Ожидается, что в рамках обновления машины получат новые системы управления и радиолокации, пилотажно-навигационное оборудование и комплекс связи.

Также на russian.rt.com В форуме «Армия-2021» приняли участие 63 компании ОПК Подмосковья

Помимо прочего, стратегические бомбардировщики Ту-160М получат восемь двигателей НК-32 второй серии.

Кроме того, подписан государственный контракт на поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Платформа» и «Термит», а также контракт на поставку в вооружённые силы самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ», созданных на платформе танка Т-90 и оснащённых орудием калибра 152 мм.

Наряду с этим Минобороны заключило очередной контракт на поставку крылатых ракет большой дальности морского базирования «Калибр» и договор на поставку ударного беспилотника «Иноходец-РУ», который был опробован в ходе боевых действий в Сирии.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высказался об обновлении оружия в российской армии. В ходе встречи Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия» он отметил, что сегодня на вооружении российской армии находится 71% современного оружия.

«Вами было сделано поручение по диверсификации оборонно-промышленного комплекса с пониманием того, что оборонный заказ будет постепенно снижаться. И современная армия сегодня имеет уже больше 71% современного оружия. Мы имеем сегодня исправность вооружения под 99%», — сказал Шойгу президенту.

Добавим, что на открытии форума «Армия-2021» и Армейских международных игр Владимир Путин высказался об уникальности отечественного вооружения. Глава государства подчеркнул, что некоторые образцы не имеют аналогов в мире.

«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать, что ещё долго не будут иметь», — заявил президент.

Путин также отметил постоянную модернизацию вооружённых сил, приведя в пример обновление в стратегических ядерных силах (СЯС).

«В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%. Это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших вооружённых сил и возможности нашей науки и техники», — отметил президент России.

Президент также подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс и вооружённые силы развиваются на новой технологической базе.

«Поэтому значительное внимание на форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления», — заявил Путин.

В целом, как отметил Путин в рамках церемонии открытия форума «Армия-2021», «России есть чем гордиться, что предложить союзникам и партнёрам» в сфере оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, российские предприятия и организации ОПК, выполняющие государственный оборонный заказ РФ, не только надёжно обеспечивают поставки вооружений и техники для отечественной армии и флота, но и «готовы к международному сотрудничеству в разработке и выпуске современных вооружений».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





40
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 19:15
Исторический забег на 100 метров и победа бывшего россиянина: что произошло в лёгкой атлетике после ОИ в Токио
22 августа 2021, 22:00
«Инфауна», «Бур», «Земледелие», «Грань»: какие новейшие вооружения представлены на «Армии-2021»
22 августа 2021, 20:10
Для всех категорий: Путин предложил выплатить российским пенсионерам по 10 тысяч рублей
24 августа 2021, 01:30
«Многие из вооружений не имеют аналогов»: Путин оценил российский ОПК на открытии форума «Армия-2021»
23 августа 2021, 19:05
«Планируем в сентябре представить отчёт»: Скворцова рассказала об исследованиях препарата от коронавируса «МИР-19»
23 августа 2021, 15:25
«Собирал сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения»: в Туле задержали украинского шпиона
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 23:35
"Если по-простецки - спалили контору": Эксперт об "угоне" украинс...
24 августа 2021, 23:35
Венгрия снова насмехается над Украиной: Страна готова заключить 15-летний договор с &...
24 августа 2021, 23:35
Украина нарушила Конституцию, отпраздновав "независимость" вместе с НАТО - ...
24 августа 2021, 23:35
Топ-менеджеров Роскосмоса проверяют на лживость: Рогозин раскрыл результаты
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.