На сцене появится "настоящий преемник президента Путина": Политолог Баширов заявил о "принципиальном моменте"

Коронавирус не отменяет большую политику. Говорит об этом и политолог Марат Баширов. Он уверен, что на волне происходящих коронавирусных процессов мы вполне можем увидеть и преемника президента Владимира Путина.

Баширов считает, что "в этой беготне между макаронами и страхом" на фоне пандемии COVID-19 все мы "пропустили один принципиальный момент".

"Имитационная модель политики рассыпается на глазах вместе с её пропагандистскими структурами. Нет, я не говорю, что pop-модель, приходящая на смену "потёмкинским деревням", откажется от "вкусных" приёмчиков имитаторов, нет. Придётся говорить о насущном простым языком, называть вещи своими именами, объясняя гражданам это чужим для политика, но понятным им народным сленгом", - подчеркнул эксперт.

Остаётся лишь понять, что это значит. Политолог даёт свою версию.

"Это значит заново узнать их (вещи, называемые своими именами. - Ред.) Для москвича "посикунчики" - это что-то туалетное, а для пермяка и екатеринбуржца - это маленькие вкусные пирожки".

За этими политическими процессами может скрываться вполне реальная картина. А значит, продолжает Баширов, мы вполне можем разглядеть преемника.

"Это время для рождения или выведения на сцену настоящего преемника президента Путина. Как когда-то генерал Лебедь родился на чеченской теме в образе преемника Ельцина, так и на "короне" родится преемник. Или его родят, имитаторы никуда не исчезли, в конце концов", - подчеркнул эксперт.

Относительно официальных прогнозов, добавим, "Утро.ру" сегодня пишет о сроках режима самоизоляции, ранее озвученных Кремлём. Предполагается, что вопрос продления режима самоизоляции будет решаться на следующей неделе. Когда появится понимание, выходит Россия на плато или нет. Пока пика мы ещё не достигли.