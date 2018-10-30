На сцене очередной спектакль: «Белые каски» готовятся к новой постановке с химоружием в Сирии

«Белые каски» уже начали постановочные съемки для провокации, заявили в Минобороны РФ.

«Белые каски» в Сирии проводят постановочные съемки для провокации с химоружием. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР. Как заявил генерал-лейтенант Владимир Савченко, боевики намерены совершить провокацию на линии соприкосновения в районе населенного пункта Мареа.

В частности, они хотят вызвать на себя огонь со стороны сирийских военных, после чего инсценировать обстрел снарядами с отравляющими веществами на подконтрольной ополчению территории.

Как заявил Савченко, провокации будут устраиваться с привлеченными неизвестными местным жителям людьми.

При этом, пояснили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, в ходе провокации не исключено, что боевики предпримут попытку захватить город Телль-Рифъат. Данный населенный пункт находится между населенными пунктами Азаз и Африн.

«После этого миру опять предъявят очередных жертв применения "химического оружия" правительственными войсками», - заметил представитель Минобороны.

В военном ведомстве призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Отметим, что ранее в РФ заявили о подозрительной активности террористов в Идлибе. Как отметил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков, боевики запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» совместно с активистами так называемых «Белых касок» перевозят в сирийскую провинцию Идлиб ядовитые вещества.

При этом российский дипломат отметил, что ранее заключенное между нашей страной и Турцией соглашение по урегулированию ситуации в Идлибе успешно реализуется. Турецкие власти делают все от них зависящее для «вывода группировок и их тяжелого вооружения из этой зоны», отметил Сафронков.

Он также напомнил, что двухсторонние договоренности по деэскалации ситуации на севере Сирии носили временный характер. Устранение террористической активности в стране все еще входит в список задач России.