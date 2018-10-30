Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ковтун: "УПА не была участником Второй мировой!" Воскресный вечер с Со...
США по привычке открестились от ударов по Сирии с применением запрещенных фосфор...
Роста экономики США нет, есть раздувание военных расходов (Руслан Осташко)
Бомбы и СМИ: В CNN была направлена очередная взрывоопасная посылка
Главная / В мире

На сцене очередной спектакль: «Белые каски» готовятся к новой постановке с химоружием в Сирии

30 октября 2018, 01:24  •  15 • В мире
«Белые каски» уже начали постановочные съемки для провокации, заявили в Минобороны РФ.
«Белые каски» в Сирии проводят постановочные съемки для провокации с химоружием. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР. Как заявил генерал-лейтенант Владимир Савченко, боевики намерены совершить провокацию на линии соприкосновения в районе населенного пункта Мареа.
В частности, они хотят вызвать на себя огонь со стороны сирийских военных, после чего инсценировать обстрел снарядами с отравляющими веществами на подконтрольной ополчению территории.
Как заявил Савченко, провокации будут устраиваться с привлеченными неизвестными местным жителям людьми.
При этом, пояснили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, в ходе провокации не исключено, что боевики предпримут попытку захватить город Телль-Рифъат. Данный населенный пункт находится между населенными пунктами Азаз и Африн.
«После этого миру опять предъявят очередных жертв применения "химического оружия" правительственными войсками», - заметил представитель Минобороны.
В военном ведомстве призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Отметим, что ранее в РФ заявили о подозрительной активности террористов в Идлибе. Как отметил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков, боевики запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» совместно с активистами так называемых «Белых касок» перевозят в сирийскую провинцию Идлиб ядовитые вещества.
При этом российский дипломат отметил, что ранее заключенное между нашей страной и Турцией соглашение по урегулированию ситуации в Идлибе успешно реализуется. Турецкие власти делают все от них зависящее для «вывода группировок и их тяжелого вооружения из этой зоны», отметил Сафронков.
Он также напомнил, что двухсторонние договоренности по деэскалации ситуации на севере Сирии носили временный характер. Устранение террористической активности в стране все еще входит в список задач России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

15
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 01:09
«Демократия в опасности»: как западные СМИ отреагировали на победу Болсонару в гонке за пост президента Бразилии
29 октября 2018, 15:39
Меркель собирает чемоданы
29 октября 2018, 08:54
Неблагоприятный климат: НАТО планирует изучить влияние погодных условий на лазерное оружие

29 октября 2018, 22:09
Попытка номер два подставить Асада: Коалиция во главе с США снова «проутюжила» сирийский город фосфорными снарядами - СМИ
29 октября 2018, 18:54
Премьер, лишивший украинцев надежд на удешевление газа, рассказал о будущем «Нафтогаза»
29 октября 2018, 22:09
Латвия забыла о претензиях к России из-за Крымского моста
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
24 октября 2018, 16:54
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.