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На строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане приземлились боевые самолеты

28 августа 2019, 23:54  •  64 • В России

Двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль «Европа - Западный Китай» в Татарстане в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые проходят на территории Центрального военного округа.

Фото: Антон Новодережкин / Министерство обороны РФ

Фото: Антон Новодережкин / Министерство обороны РФ

Специальные учения материально-технического обеспечения проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Фото: Антон Новодережкин / Министерство обороны РФ

При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов, горючих и смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету.

Фото: Антон Новодережкин / Министерство обороны РФ

После подготовки и заправки самолеты успешно совершили взлет с автомобильной дороги. Кроме того на учениях отработанных вопросы охраны и обороны объекта, с применением вертолетов армейской авиации.

Фото: Антон Новодережкин / Министерство обороны РФ

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