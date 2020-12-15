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На строительстве флота украли всё... В Англии

15 декабря 2020, 06:35  •  57 • В мире
Британский авианосец "Принц Уэльский" дал течь в порте приписки в Портсмуте. Вернее, по сообщениям СМИ, на судне прорвало пожарный водопровод, в результате чего затопило машинное отделение. В итоге эксперты говорят о необходимости ремонтных работ сроком минимум на полгода и стоимостью в "миллионы фунтов стерлингов".
Автор:
Александр Чаусов
"Принц Уэльский" – это один из двух крупнейших авианосцев британского флота серии "Королева Елизавета". Второй, а вернее первый корабль этого класса так и называется – Queen Elizabeth. И оба этих авианосца, строительство которых обошлось в восемь миллиардов фунтов стерлингов, постоянно преследуют технические поломки, аварии, проблемы с оснащением и сопровождением.
Дорого, внушительно, неэффективно
В целом же в экспертной среде бытует мнение, что в большей степени эти авианосцы были построены для красоты и внешнего престижа, а также, по слухам, для того, чтобы реализовать чьи-то денежные интересы не совсем законными способами.
Начать здесь стоит, пожалуй, с "Королевы Елизаветы". Строить её начали ещё в 2011 году, и в состав ВМС Британии авианосец был включён в 2017-м. Первое его боевое дежурство должно было состояться в Средиземноморском и Ближневосточном регионах, затем маршрут был проложен к акватории Китая. Британские политики тогда заявляли о том, что "Британия готова защищать свои интересы методом жёсткой силы".
В итоге в декабре, через две недели после начала ходовых испытаний, "Королева Елизавета" дала течь. И вернулась в док на многомиллионный ремонт.
При этом постепенно стали открываться и новые интересные подробности оснащения авианосца. Например, изначально планировалось, что на борту корабля будет установлена электромагнитная катапульта EMALS для запуска самолётов. Вместо этого почему-то британское правительство закупило несколько американских истребителей F-35С. Официально – для удешевления проекта. Но по факту вышло на столько же, если не дороже. Поскольку F-35С – это тоже "новейшие" и "высокотехнологичные", а значит, сверхдорогие самолёты американского производства.
Проблемы возникли, по слухам, и с программным обеспечением систем корабля. На компьютерах судна была установлена система Windows XP, поддержка которой со стороны компании "Майкрософт" на тот момент уже прекратилась.
И главная проблема что "Королевы Елизаветы", что "Принца Уэльского", по мнению экспертов, заключается даже не в поломках, а в том, что конструкцией этих судов не предусмотрено специальных систем непосредственного отражения атаки противника. А это значит, что им требуется эскорт в десяток кораблей, дабы обеспечивать безопасность этих "плавучих крепостей". Но вот на этот самый эскорт у Британии уже не очень хватает денег.
О чём прямым текстом говорится в докладе комитета британского парламента по контролю за расходованием государственных средств:
Неспособность Минобороны профинансировать несколько ключевых вспомогательных сфер ограничит возможности использования авианосцев в течение многих лет.
В общем, восемь миллиардов фунтов стерлингов были потрачены британским правительством на очень большие, красивые, угрожающего вида корабли, у которых есть две технические проблемы: у них не очень получается плыть и воевать. И это не некий "разовый неудачный проект" в рамках модернизации Британского королевского флота. В ВМС Британии это многолетняя и перманентная проблема. О которой говорят уже и западные, комплиментарные Британии эксперты.

"С позиции жёсткой силы"

Здесь, к слову, стоит вспомнить, когда в России стали обращать пристальное внимание на флот Её Величества. Случилось это примерно в 2016-2017 годах, когда на волне санкций после крымских событий Британия вознамерилась "плотно контролировать Русский Север". Намерения эти выразились в том, что в 2016 году на страницах The Sunday Times было публично заявлено, что британские подводные лодки вернутся к патрулированию российских северных границ. Кстати, интересный факт: это патрулирование было прервано в 2007 году после взрыва на АПЛ Tireless, когда погибло два моряка королевского флота, а лодку пришлось доставлять на экстренный ремонт.
Но внезапно оказалось, что у Британии проблемы с подводными лодками в принципе. О чём в 2017 году сообщила BBC. По данным этого информационного ресурса, "техническое состояние семи британских многоцелевых атомных подводных лодок не позволяет им участвовать в операциях в открытом море".
А ранее, в 2016 году, один из королевских эсминцев не выдержал слишком тёплой воды в Персидском заливе и тоже отправился на экстренный ремонт. Летом того же года уже в Гибралтаре подводная лодка Astute столкнулась с торговым судном и чуть не затонула.
По данным The Sun за тот же 2017 год, все семь атомных подлодок британского флота не несли боевого дежурства, поскольку находились на ремонте.
Здесь ещё можно вспомнить и сообщения о том, что в своё время на судах королевского флота выявили моряков-наркоманов, причём в таких количествах, что проверка на наркотики стала на флоте Её Величества повсеместной и обязательной. И много других инцидентов с поломками, подержанными деталями, за счёт которых поддерживаются хоть в какой-то исправности "новые" британские военные суда, и много чего ещё.

Декоративный флот

По мнению военного эксперта Михаила Лапикова,
в своей нынешней форме британский флот как боевая единица рассчитан на присутствие у берегов технически отсталого противника с малым насыщением армии современным ракетным оружием и средствами ПВО. К выполнению традиционных задач большой войны на море в том виде, в каком это понимали в последней трети XX века, он непригоден. Для гуманитарных бомбардировок стран-изгоев оснащения достаточно, но не более того.
В целом же для России такое состояние флота одного из наших "западных партнёров" – это хорошо. Хотя бы потому, что о регулярном присутствии вблизи Русского Севера британских подлодок ничего особо не слышно уже несколько лет. Да и вообще, о каком-то регулярном и мощном морском присутствии кораблей королевского флота вблизи наших границ.
По сути, это означает, что у Британии нет сил, ресурсов и воли поддерживать статус "владычицы морей" и нет возможности создавать нашей стране, да и многим другим развитым странам какие-то существенные проблемы на море. Более того, у Британии на такого рода стратегические программы не хватает денег. Или же банального мастерства планирования, чтобы эти деньги грамотно потратить. Например на то, чтобы сократить количество необходимого эскорта для "передовых" и "новейших" авианосцев.
А значит, эти британские авианосцы остаются больше декоративными экспонатами и "оружием психологического устрашения", а не реальными боевыми единицами. И это, знаете ли, не может не радовать.
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