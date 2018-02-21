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На стражу Крымского моста выйдет армия беспилотников

21 февраля 2018, 21:54  •  100 • Политика
В Крыму приступили к разработке мер защиты главной транспортной артерии полуострова.
Система безопасности Крымского моста обязательно должна отслеживать ситуацию вокруг как его подводной, так и надводной части. Кроме того, также необходимо, чтобы осуществлялся мониторинг воздушной обстановки, в том числе с применением беспилотников. Такое заявление сделал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки системы комплексной безопасности Крымского моста.
Он добавил, что для защиты этой ключевой транспортной артерии Крыма необходимы как физические, так и организационные и правовые меры безопасности. Михайличенко подчеркнул, что именно для разработки всех этих мер и была собрана рабочая группа.
"В проекте необходимо предусмотреть мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки и противодействия террористической атаки", - сказал вице-премьер Крыма на заседании.
Михайличенко не исключил, что для данных целей могут быть использованы беспилотные аппараты. Мост должен быть защищен как от внешних, так и от внутренних угроз, отметил вице-премьер Крыма.

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