На страже самых важных секретов. День создания правительственной связи • 83 • Аналитика



Необходимость в создании системы оперативного управления государством, его учреждениями и вооруженными силами советская власть осознала практически сразу после окончания Гражданской войны. Однако, решение этой задачи требовало серьезной технической модернизации имеющихся в распоряжении советского государства средств связи. Уже в 1921 году инженеры радиолаборатории Московского завода «Электросвязь» приступили к экспериментам по организации многоканального телефонирования, которые завершились успехом – по кабельной линии одновременно удалось передать три телефонных разговора.









Спустя два года, в 1923 г., П.В. Шмаков успешно провел опыты по одновременной передаче телефонных переговоров на высоких и низких частотах по кабельной линии протяженностью в 10 километров. В 1925 г. была представлена первая аппаратура высокочастотного телефонирования для медных цепей, разработанная коллективом Ленинградской научно-испытательной станции под руководством П.А. Азбукина. К этому времени принцип высокочастотного телефонирования считался наиболее безопасным при проведении телефонных переговоров. В конечном итоге именно высокочастотное телефонирование было утверждено руководством коммунистической партии и советского государства в качестве основы системы государственного управления советской страной.



Поскольку управление посредством телефонной связи имело стратегическую значимость для советского государства, общую организацию системы многоканальной телефонной связи сразу же взяло на себя Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ), отвечавшее в то время за государственную безопасность страны. Именно стратегическая важность системы правительственной связи и объясняла ее включение в систему не Наркомата связи СССР, а именно органов государственной безопасности советского государства.



В конце 1920-х гг. правительственная связь была подчинена 4-му отделению Оперативного отдела ОГПУ СССР. Учитывая повышенную важность системы правительственной связи, обеспечивавшие ее инженерные и технические кадры набирались исходя из двух основных критериев – высочайшей профессиональной компетентности и полной лояльности советской власти. То есть, критерии отбора были теми же, что и при комплектовании других подразделений и отделов органов государственной безопасности СССР.



Первые линии высокочастотной связи были проведены между Москвой и Ленинградом и Москвой и Харьковом. Междугородной связью обеспечивалось высшее партийно-государственное руководство страны. 1 июня 1931 года в составе ОГПУ было выделено 5-е отделение Оперативного отдела ОГПУ. Его возглавил кадровый сотрудник ОГПУ – НКВД Иван Юрьевич Лоренс (1892-1937), который руководил отделением почти шесть лет. Когда ОГПУ было включено в состав НКВД, органом управления правительственной связью осталось 5-е отделение Оперативного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.



Задачи по обеспечению страны правительственной связью требовали усиленного и ускоренного строительства магистральных постоянных воздушных линий связи средней и большой протяженности, которое развернулось с начала 1930-х годов. Каждая линия выделяла две цепи в компетенцию органов государственной безопасности, которые оборудовали промежуточные и оконечные станции правительственной связи. В течение 1931-1932 гг. правительственная связь была установлена между Москвой и Ленинградом, Харьковом, Минском, Смоленском. В 1933 г. линии правительственной связи связали Москву с Горьким и Ростовом-на-Дону, в 1934 году – с Киевом, в течение 1935-1936 гг. была установлена связь с Ярославлем, Тбилиси, Баку, Сочи, Севастополем, Воронежем, Камышином и Краснодаром, а в 1938 г. в эксплуатацию были запущены сразу 25 новых высокочастотных станций, включая станции в таких крупных и важных в стратегическом отношении городах как Архангельск, Мурманск, Сталинград, Свердловск. В 1939 году в эксплуатацию ввели еще 11 высокочастотных станций в Новосибирске, Ташкенте, Чите и целом ряде других городов. Тогда же в Люберцах был построен выносной линейно-аппаратный зал Московской высокочастотной станции. К 1940 году в стране действовали 82 станции правительственной связи, которые обслуживали 325 абонентов по всему Советскому Союзу. Самой протяженной в мире воздушной магистральной линией связи стала линия Москва – Хабаровск, построенная в 1939 году и имеющая протяженность в 8615 километров. Нужна ли защита нашим детям



Таким образом, к концу 1930-х годов организация системы правительственной связи в Советском Союзе была в целом завершена. Высокочастотная связь стала использоваться для обеспечения контактов высшего руководства страны с руководителями республик, областей и краев Советского Союза, администрацией важнейших промышленных предприятий и других хозяйствующих объектов, военным командованием и руководством силовых структур.



В 1930-е годы советскими инженерами были разработаны и основные способы автоматического засекречивания телефонных переговоров. Так, в 1937 году завод «Красная Заря» начал выпуск аппаратуры засекречивания ЕС-2, разработанной инженерами К.П. Егоровым и Г.В. Старицыным. Затем были выпущены более развитые и совершенные аппараты МЕС-2М и МЕС-2А, ПЖ-8, ЕИС-3. В результате к концу 1930-х гг. с помощью инверторов ЕС-2 и МЕС-2 удалось засекретить все основные каналы советской правительственной связи.



После ареста И.Ю. Лоренса отделение специальной связи ГУГБ НКВД СССР возглавил Иван Яковлевич Воробьев (на фото), который прежде работал на телефонном заводе «Красная Заря», а затем в 1931 г. был принят на службу в органы государственной безопасности и занимал должности сначала главного механика АТС НКВД, затем начальника отделения связи Административно-хозяйственного управления НКВД, а уже потом возглавлял отделение правительственной связи. В 1939 году Воробьева сменил на посту начальника отделения правительственной связи инженер капитан госбезопасности Михаил Ильинский. Он был одним из разработчиков аппаратуры МА-3 и ЕИС-3. Иван Воробьев и Михаил Ильинский были теми людьми, под руководством которых осуществлялось становление и развитие отечественной правительственной связи, вводились в эксплуатацию новые станции. После гибели Ильинского отдел правительственной связи НКВД СССР в 1941 году вновь возглавил Иван Воробьев. Они не призраки. Русские восставшие мертвецы в Европе



Следует отметить, что во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг. действовали четыре структуры, занимавшиеся организацией и управлением правительственной связью. Во-первых, это было уже упомянутое отделение правительственной связи в составе Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Во-вторых, это был созданный на основе бывшего отдела связи ВЦИК отдел технической связи Управления коменданта Московского Кремля, который обеспечивал обслуживание телефонных связей городской правительственной связи Москвы и Московской области, кабельной сети, часов и кино в Кремле, звукоусиления во время заседаний Верховного Совета СССР. В-третьих, собственный отдел связи действовал в составе Главного управления охраны НКВД. Это подразделение отвечало за обеспечение правительственной связи в кабинетах и местах проживания членов Политбюро ЦК ВКП (б) и за звукоусиление на партийных и правительственных торжественных мероприятиях. В-четвертых, отдел связи действовал в составе Административно-хозяйственного управления (АХОЗУ) НКВД СССР и выполнял задачи по обеспечению специальной связи оперативных подразделений НКВД, станции городской связи. Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»



В годы Великой Отечественной войны правительственная связь играла важнейшую роль в обеспечении оперативного управления войсками, государственными учреждениями и промышленными предприятиями, партийными структурами страны. Без эффективно действующей правительственной связи победа над немецко-фашистскими захватчиками была бы значительно затруднена. Большую роль правительственная связь играла в обеспечении международных переговоров лидеров советского государства. Годы Великой Отечественной войны с полным правом можно назвать наиболее серьезной проверкой эффективности советской правительственной связи. С поставленными задачами связисты от НКВД справлялись отлично, хотя были и многочисленные проблемы, и сложности, в том числе административного характера.



Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вспоминал:



Надо вообще сказать, что эта связь, как говорится, нам была Богом послана. Она так выручала нас, что надо воздать должное и нашей технике, и нашим связистам, специально обеспечивавшим эту связь ВЧ и в любой обстановке буквально по пятам сопровождавшим при передвижениях всех, кому было положено пользоваться этой связью.



После победы в Великой Отечественной войне продолжалось дальнейшее совершенствование и укрепление системы правительственной связи в советской стране. В 1950-е годы, в частности, были созданы каналы международной правительственной связи, соединявшие Москву и Пекин – столицы двух ключевых государств социалистического лагеря. 31 августа 1963 года начала действовать линия правительственной связи между Москвой и Вашингтоном – решение об ее создании было вызвано ростом международной напряженности во время Карибского кризиса.



В течение 1970-х – 1980-х гг. продолжались научно-исследовательские разработки в сфере повышения эффективности правительственной связи. Руководители государства и партии стали обеспечиваться средствами связи при перемещении в любую точку земного шара, что также требовало от службы правительственной связи значительных усилий. Первое серьёзное испытание для Москвы и Дамаска в анклавной войне и секрет железного спокойствия США



Параллельно с развитием самой связи, совершенствовались и формы управления органами правительственной связи, развивалась подготовка личного состава. Вплоть до распада СССР правительственная связь входила в состав Комитета государственной безопасности СССР как 8-е Главное управление правительственной связи КГБ СССР. Для подготовки специалистов – офицеров войск правительственной связи к 1 июня 1966 г. в г. Багратионовске Калининградской области было создано Военно-техническое училище КГБ СССР, а в 1972 году, в связи с необходимостью дальнейшего развития системы специального образования, училище было передислоцировано в Орел и переименовано в Орловское высшее военное командное училище связи, которое начало подготовку офицеров с высшим образованием для войск правительственной связи. Срок обучения в училище был повышен с трех до четырех лет.



Когда в 1991 г. прекратил свое существование Советский Союз, серьезные изменения претерпела и система правительственной связи страны. В связи с ликвидацией КГБ СССР правительственная связь была выделена в отдельную структуру. 24 декабря 1991 г. было создано Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ), включившее в свой состав бывшие отделы 8-го Главного управления правительственной связи КГБ и 16-е Главное управление КГБ, отвечавшее за радиоэлектронную разведку.



Директором ФАПСИ был назначен генерал-лейтенант (с 1993 г. – генерал-полковник, а с 1998 г. – генерал армии) Александр Владимирович Старовойтов – известный специалист в сфере правительственной связи, долгое время проработавший инженером и руководителем на крупнейших предприятиях страны, занимавшихся разработкой и производством оборудования для нужд правительственной связи. ФАПСИ как отдельная структура, отвечавшая за правительственную связь, просуществовала с 1991 по 2003 гг. и занималась обеспечением правительственной связи, безопасности шифрованной связи, ведением разведывательной деятельности в сфере шифрованной и засекреченной связи, информационным обеспечением органов власти Российской Федерации. Личный состав готовили в Военном институте правительственной связи, который в 2000 г. был преобразован в Академию ФАПСИ. Вся надежда — на русских умниц и красавиц. Иначе Россия вымрет!



В 2003 г. ФАПСИ было упразднено, а его функции распределены между Федеральной службой безопасности, Службой внешней разведки и Федеральной службой охраны. При этом большинство подразделений ФАПСИ, включая правительственную связь и Академию ФАПСИ, было передано в структуру Федеральной службы охраны. Таким образом, в настоящее время за правительственную связь в России отвечает Федеральная служба охраны, в состав которой входит Служба специальной связи и информации. Руководитель СССИ ФСО по должности является заместителем директора Федеральной службы охраны.



В современных условиях, учитывая постоянное развитие информационно-коммуникационных технологий, эффективность правительственной связи зависит от регулярного совершенствования, отслеживания самых современных тенденций и разработок. Вместе с тем, большую роль продолжает играть и человеческий фактор – от сотрудников правительственной связи требуются высочайшая квалификация, исполнительность, готовность и умение хранить государственную тайну. 1 июня официально считается Днем создания правительственной связи России. Именно в этот день в 1931 году в Советском Союзе была запущена в эксплуатацию сеть междугородной высокочастотной связи, которой предстояло обслуживать правительственные структуры советской страны. Важность правительственной связи для безопасности и обороны государства, для бесперебойного и оперативного управления всеми процессами, происходящими в политической и экономической жизни страны, сложно переоценить.Необходимость в создании системы оперативного управления государством, его учреждениями и вооруженными силами советская власть осознала практически сразу после окончания Гражданской войны. Однако, решение этой задачи требовало серьезной технической модернизации имеющихся в распоряжении советского государства средств связи. Уже в 1921 году инженеры радиолаборатории Московского завода «Электросвязь» приступили к экспериментам по организации многоканального телефонирования, которые завершились успехом – по кабельной линии одновременно удалось передать три телефонных разговора.Спустя два года, в 1923 г., П.В. Шмаков успешно провел опыты по одновременной передаче телефонных переговоров на высоких и низких частотах по кабельной линии протяженностью в 10 километров. В 1925 г. была представлена первая аппаратура высокочастотного телефонирования для медных цепей, разработанная коллективом Ленинградской научно-испытательной станции под руководством П.А. Азбукина. К этому времени принцип высокочастотного телефонирования считался наиболее безопасным при проведении телефонных переговоров. В конечном итоге именно высокочастотное телефонирование было утверждено руководством коммунистической партии и советского государства в качестве основы системы государственного управления советской страной.Поскольку управление посредством телефонной связи имело стратегическую значимость для советского государства, общую организацию системы многоканальной телефонной связи сразу же взяло на себя Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ), отвечавшее в то время за государственную безопасность страны. Именно стратегическая важность системы правительственной связи и объясняла ее включение в систему не Наркомата связи СССР, а именно органов государственной безопасности советского государства.В конце 1920-х гг. правительственная связь была подчинена 4-му отделению Оперативного отдела ОГПУ СССР. Учитывая повышенную важность системы правительственной связи, обеспечивавшие ее инженерные и технические кадры набирались исходя из двух основных критериев – высочайшей профессиональной компетентности и полной лояльности советской власти. То есть, критерии отбора были теми же, что и при комплектовании других подразделений и отделов органов государственной безопасности СССР.Первые линии высокочастотной связи были проведены между Москвой и Ленинградом и Москвой и Харьковом. Междугородной связью обеспечивалось высшее партийно-государственное руководство страны. 1 июня 1931 года в составе ОГПУ было выделено 5-е отделение Оперативного отдела ОГПУ. Его возглавил кадровый сотрудник ОГПУ – НКВД Иван Юрьевич Лоренс (1892-1937), который руководил отделением почти шесть лет. Когда ОГПУ было включено в состав НКВД, органом управления правительственной связью осталось 5-е отделение Оперативного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР.Задачи по обеспечению страны правительственной связью требовали усиленного и ускоренного строительства магистральных постоянных воздушных линий связи средней и большой протяженности, которое развернулось с начала 1930-х годов. Каждая линия выделяла две цепи в компетенцию органов государственной безопасности, которые оборудовали промежуточные и оконечные станции правительственной связи. В течение 1931-1932 гг. правительственная связь была установлена между Москвой и Ленинградом, Харьковом, Минском, Смоленском. В 1933 г. линии правительственной связи связали Москву с Горьким и Ростовом-на-Дону, в 1934 году – с Киевом, в течение 1935-1936 гг. была установлена связь с Ярославлем, Тбилиси, Баку, Сочи, Севастополем, Воронежем, Камышином и Краснодаром, а в 1938 г. в эксплуатацию были запущены сразу 25 новых высокочастотных станций, включая станции в таких крупных и важных в стратегическом отношении городах как Архангельск, Мурманск, Сталинград, Свердловск. В 1939 году в эксплуатацию ввели еще 11 высокочастотных станций в Новосибирске, Ташкенте, Чите и целом ряде других городов. Тогда же в Люберцах был построен выносной линейно-аппаратный зал Московской высокочастотной станции. К 1940 году в стране действовали 82 станции правительственной связи, которые обслуживали 325 абонентов по всему Советскому Союзу. Самой протяженной в мире воздушной магистральной линией связи стала линия Москва – Хабаровск, построенная в 1939 году и имеющая протяженность в 8615 километров.Таким образом, к концу 1930-х годов организация системы правительственной связи в Советском Союзе была в целом завершена. Высокочастотная связь стала использоваться для обеспечения контактов высшего руководства страны с руководителями республик, областей и краев Советского Союза, администрацией важнейших промышленных предприятий и других хозяйствующих объектов, военным командованием и руководством силовых структур.В 1930-е годы советскими инженерами были разработаны и основные способы автоматического засекречивания телефонных переговоров. Так, в 1937 году завод «Красная Заря» начал выпуск аппаратуры засекречивания ЕС-2, разработанной инженерами К.П. Егоровым и Г.В. Старицыным. Затем были выпущены более развитые и совершенные аппараты МЕС-2М и МЕС-2А, ПЖ-8, ЕИС-3. В результате к концу 1930-х гг. с помощью инверторов ЕС-2 и МЕС-2 удалось засекретить все основные каналы советской правительственной связи.После ареста И.Ю. Лоренса отделение специальной связи ГУГБ НКВД СССР возглавил Иван Яковлевич Воробьев (на фото), который прежде работал на телефонном заводе «Красная Заря», а затем в 1931 г. был принят на службу в органы государственной безопасности и занимал должности сначала главного механика АТС НКВД, затем начальника отделения связи Административно-хозяйственного управления НКВД, а уже потом возглавлял отделение правительственной связи. В 1939 году Воробьева сменил на посту начальника отделения правительственной связи инженер капитан госбезопасности Михаил Ильинский. Он был одним из разработчиков аппаратуры МА-3 и ЕИС-3. Иван Воробьев и Михаил Ильинский были теми людьми, под руководством которых осуществлялось становление и развитие отечественной правительственной связи, вводились в эксплуатацию новые станции. После гибели Ильинского отдел правительственной связи НКВД СССР в 1941 году вновь возглавил Иван Воробьев.Следует отметить, что во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг. действовали четыре структуры, занимавшиеся организацией и управлением правительственной связью. Во-первых, это было уже упомянутое отделение правительственной связи в составе Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Во-вторых, это был созданный на основе бывшего отдела связи ВЦИК отдел технической связи Управления коменданта Московского Кремля, который обеспечивал обслуживание телефонных связей городской правительственной связи Москвы и Московской области, кабельной сети, часов и кино в Кремле, звукоусиления во время заседаний Верховного Совета СССР. В-третьих, собственный отдел связи действовал в составе Главного управления охраны НКВД. Это подразделение отвечало за обеспечение правительственной связи в кабинетах и местах проживания членов Политбюро ЦК ВКП (б) и за звукоусиление на партийных и правительственных торжественных мероприятиях. В-четвертых, отдел связи действовал в составе Административно-хозяйственного управления (АХОЗУ) НКВД СССР и выполнял задачи по обеспечению специальной связи оперативных подразделений НКВД, станции городской связи.В годы Великой Отечественной войны правительственная связь играла важнейшую роль в обеспечении оперативного управления войсками, государственными учреждениями и промышленными предприятиями, партийными структурами страны. Без эффективно действующей правительственной связи победа над немецко-фашистскими захватчиками была бы значительно затруднена. Большую роль правительственная связь играла в обеспечении международных переговоров лидеров советского государства. Годы Великой Отечественной войны с полным правом можно назвать наиболее серьезной проверкой эффективности советской правительственной связи. С поставленными задачами связисты от НКВД справлялись отлично, хотя были и многочисленные проблемы, и сложности, в том числе административного характера.Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вспоминал:После победы в Великой Отечественной войне продолжалось дальнейшее совершенствование и укрепление системы правительственной связи в советской стране. В 1950-е годы, в частности, были созданы каналы международной правительственной связи, соединявшие Москву и Пекин – столицы двух ключевых государств социалистического лагеря. 31 августа 1963 года начала действовать линия правительственной связи между Москвой и Вашингтоном – решение об ее создании было вызвано ростом международной напряженности во время Карибского кризиса.В течение 1970-х – 1980-х гг. продолжались научно-исследовательские разработки в сфере повышения эффективности правительственной связи. Руководители государства и партии стали обеспечиваться средствами связи при перемещении в любую точку земного шара, что также требовало от службы правительственной связи значительных усилий.Параллельно с развитием самой связи, совершенствовались и формы управления органами правительственной связи, развивалась подготовка личного состава. Вплоть до распада СССР правительственная связь входила в состав Комитета государственной безопасности СССР как 8-е Главное управление правительственной связи КГБ СССР. Для подготовки специалистов – офицеров войск правительственной связи к 1 июня 1966 г. в г. Багратионовске Калининградской области было создано Военно-техническое училище КГБ СССР, а в 1972 году, в связи с необходимостью дальнейшего развития системы специального образования, училище было передислоцировано в Орел и переименовано в Орловское высшее военное командное училище связи, которое начало подготовку офицеров с высшим образованием для войск правительственной связи. Срок обучения в училище был повышен с трех до четырех лет.Когда в 1991 г. прекратил свое существование Советский Союз, серьезные изменения претерпела и система правительственной связи страны. В связи с ликвидацией КГБ СССР правительственная связь была выделена в отдельную структуру. 24 декабря 1991 г. было создано Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ), включившее в свой состав бывшие отделы 8-го Главного управления правительственной связи КГБ и 16-е Главное управление КГБ, отвечавшее за радиоэлектронную разведку.Директором ФАПСИ был назначен генерал-лейтенант (с 1993 г. – генерал-полковник, а с 1998 г. – генерал армии) Александр Владимирович Старовойтов – известный специалист в сфере правительственной связи, долгое время проработавший инженером и руководителем на крупнейших предприятиях страны, занимавшихся разработкой и производством оборудования для нужд правительственной связи. ФАПСИ как отдельная структура, отвечавшая за правительственную связь, просуществовала с 1991 по 2003 гг. и занималась обеспечением правительственной связи, безопасности шифрованной связи, ведением разведывательной деятельности в сфере шифрованной и засекреченной связи, информационным обеспечением органов власти Российской Федерации. Личный состав готовили в Военном институте правительственной связи, который в 2000 г. был преобразован в Академию ФАПСИ.В 2003 г. ФАПСИ было упразднено, а его функции распределены между Федеральной службой безопасности, Службой внешней разведки и Федеральной службой охраны. При этом большинство подразделений ФАПСИ, включая правительственную связь и Академию ФАПСИ, было передано в структуру Федеральной службы охраны. Таким образом, в настоящее время за правительственную связь в России отвечает Федеральная служба охраны, в состав которой входит Служба специальной связи и информации. Руководитель СССИ ФСО по должности является заместителем директора Федеральной службы охраны.В современных условиях, учитывая постоянное развитие информационно-коммуникационных технологий, эффективность правительственной связи зависит от регулярного совершенствования, отслеживания самых современных тенденций и разработок. Вместе с тем, большую роль продолжает играть и человеческий фактор – от сотрудников правительственной связи требуются высочайшая квалификация, исполнительность, готовность и умение хранить государственную тайну. Автор: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 83 Источник Похожие новости Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия Назарбаев стремится стать лидером Единой Мировой Религии Что омрачит наш долгожданный мундиаль

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