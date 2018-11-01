На страже демократии

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В четверг в Норвегии стартовала активная фаза учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец"), в которых участвуют 29 стран. Учения влетят альянсу в копеечку: объем контрактов, заключенных с норвежскими компаниями для их обслуживания, оценивается в 159 миллионов евро.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий