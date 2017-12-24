На страже братьев наших меньших: в России предлагают создать зоополицию

В России может появиться специализированное подразделение МВД по охране животных. Соответствующее обращение будет направлено на имя главы ведомства Владимира Колокольцева 25 декабря. Об этом RT сообщил автор инициативы — депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, аналогичные государственные службы уже давно и эффективно функционируют в других странах. Как на данное предложение отреагировали чиновники и правозащитники и какие у него перспективы — в материале RT.

В Министерстве внутренних дел предлагается создать специализированное подразделение по решению вопросов, связанных с содержанием, использованием и охраной животных. Соответствующее обращение будет направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева 25 декабря. Об этом RT рассказал автор инициативы — депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

«У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой сфере, нет, что приводит к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами». Это ярко показывает, что когда государственный институт не функционирует, то в обществе совершаются попытки его подмены», — сообщил депутат.

Он пояснил, что зоополиция будет заниматься делами, связанными с жестоким обращением с животными, эпизодами нападений на граждан бездомных и домашних собак, а также случаями, когда люди оставляют животных на произвол судьбы.

По его словам, аналогичные организации успешно функционируют во многих странах Европы и в США. В частности, в Сербии существует служба Animal Rescue Serbia, сотрудники которой каждый день бесплатно выезжают на вызовы для помощи животным. Там также работают альпинисты и ныряльщики.

Собаки в приюте для бездомных животных

РИА Новости

© Илья Питалев

В появлении зоополиции нуждаются в первую очередь крупные города, утверждает член общественного совета МВД Владислав Гриб. Он напомнил, что сейчас проблемой бездомных животных занимаются управляющие компании ЖКХ, но специализированный отдел поможет сделать работу более эффективной.

«Для мегаполисов, для городов-миллионников предложение очень актуально. Конечно, эти полицейские должны иметь дополнительное образование — кинологическое. Есть определённая специфика и нужна специальная подготовка. В этой сфере много жалоб, много проблем, и без цивилизованного подхода будет сложно. Очень важно, что зоополиция будет иметь свой голос по этой теме. Ведь есть же ещё правовые и юридические вопросы, и здесь не обойтись без профессионалов, без тех, кто занимается этим каждодневно. У подразделения полиции должно быть больше прав в этой сфере, чем у любой муниципальной службы», — заявил Гриб.

Он отметил, что при создании отдельного подразделения можно обойтись и без дополнительного финансирования, выделив и обучив сотрудников из других отделов. Гриб предположил, что даже для такого города, как Москва, достаточно будет сотни зоополицейских.

Президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская также поддержала инициативу создания зоополиции. По её мнению, для эффективного функционирования такой службы необходимо, чтобы в её обязанности входило изъятие беспризорных животных с улиц и распределение их в государственные приюты, число которых, в свою очередь, следует значительно увеличить.

«Это практика развитых стран. Именно полиция занимается контролем за всем, что происходит с животными: отлов, поиск потерявшихся животных и их размещение. Будет правильно, если такая практика появится и у нас. Необходимы хозяйственные механизмы, которые решали бы вопросы с массовой жестокостью по отношению к животным. Потому что сейчас кто угодно может издеваться над собаками или кошками. Но чтобы такая служба нормально работала, должно быть обязательное изъятие с улиц беспризорных животных. И нужны приюты, которые всегда готовы их принимать», — сообщила Ильинская.

По её словам, сейчас большинство государственных приютов переполнены и отказываются брать бездомных собак и кошек.

В вестибюле станции метро «Менделеевская» находится первый в мире памятник, посвящённый гуманному отношению к бездомным животным

РИА Новости

© Алексей Никольский

Два года назад Общественная палата уже предлагала создать зоополицию в Москве, но тогда инициативу реализовать не удалось, в том числе из-за отсутствия законодательной базы.

Вопрос о необходимости принятия специализированного закона о защите животных на фоне ряда резонансных историй, связанных с живодёрством, широко обсуждался последние несколько лет. В Госдуму неоднократно вносились различные законопроекты. Большинство из них впоследствии отклонялись, другие увязали в череде доработок и длительных рассмотрений.

Дело сдвинулось с мёртвой точки после того, как в ноябре 2016 года Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Кремле заявил о необходимости ускорить работу над законом, регламентирующим отношение к животным.

Сейчас в Госдуме ко второму чтению готов отдельный проект закона «Об ответственном обращении с животными», где прописаны пункты, касающиеся регистрация животных, их чипирования, а также нормы, регулирующие работу контактных зоопарков, передвижных цирков и дельфинариев. Документ должен быть принят в следующем году.

К тому же 13 декабря в окончательном чтении нижняя палата парламента одобрила новую редакцию статьи 245 Уголовного кодекса России («Жестокое обращение с животными»). 20 декабря документ был подписан президентом страны. Теперь, согласно закону, за убийство нескольких животных и публичную трансляцию живодёрства в интернете обвиняемые могут получить до пяти лет лишения свободы. Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии детей, а также за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов.

Митинг зоозащитников на площади Яузские Ворота против жестокости в приютах для бездомных животных

© Зыков Кирилл/Агентство городских новостей «Москва»

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, благодаря обновлению статьи была создана нормативная база для эффективного расследования полицией преступлений, совершённых в отношении животных, поэтому нет необходимости создавать специализированное подразделение.

«Мы внесли изменения в статью 245 для того, чтобы наша «обычная» полиция смогла эффективнее реагировать на факты живодёрства. Раньше нужно было доказывать, что живодёрство было совершено из корыстных мотивов или из хулиганских, что практически невозможно. В итоге всего два человека в год приговаривались к реальным срокам лишения свободы за живодёрство — это при том, что совершается тысяча таких преступлений. Теперь достаточно факта причинения страдания животному. К тому же мы переквалифицировали эти преступления в среднюю степень тяжести, ими будут заниматься не дознаватели, а следователи», — рассказал Бурматов.