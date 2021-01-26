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На странные рекомендации Twitter народ ответил известным мемом
26 января 2021, 09:40 • 136 • Политика
В одном из Telegram-каналов появился скриншот с интересным наблюдением. Сеть микроблогов Twitter выдаёт пользователям весьма странные рекомендации. Они отвечают известным мемом.
Авторы Telegram-канала Life Shot показали скриншот, где в разделе "Рекомендации для вас" указан один из твитов Навального с призывом выйти на митинги через неделю. В тексте поста подмечено, что сеть микроблогов заморозила аккаунты сторонников Дональда Трампа после событий в Вашингтоне, а именно - штурма Капитолия.
При этом в рекомендованных сообщениях у Twitter - откровенное продвижение несанкционированных митингов.
"Вы не понимаете, это другое", - написал по этому поводу в комментариях пользователь etozhebam.
"Всё же наша "песочница" им очень интересна", - предположил Евгений Кондаков.
"Так и есть. Пора закрывать западные соцсети", - предложил TOPskiy Igor.
"Помойка этот твиттер", - согласился с ним пользователь Sasha.
Напомним, 6 января Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками, после чего те двинулись в сторону Капитолия. В тот день Конгресс утверждал результаты прошедших в США президентских выборов, где победил Джо Байден.
После штурма Капитолия, в котором сам Трамп участия не принимал, действия его аккаунтов в соцсетях были приостановлены. Политик лишился своих страниц в Facebook, Instagram, а также Twitter. Позднее заморозка ряда страниц была заменена на пожизненную блокировку. Владельцы платформ объяснили свои действия угрозой дальнейшего "подстрекательства к беспорядкам". Блокировка также коснулась и некоторых сторонников Трампа.
При этом западные соцсети, как оказалось, не только не блокируют за призывы к несанкционированным и противозаконным акциям посты оппозиции в России, но и активно их продвигают.
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