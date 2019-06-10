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На стороне закона. Об аресте Ивана Голунова

10 июня 2019, 07:24  •  144 • Аналитика

Арест или провокация?


Об аресте корреспондента «Медузы» Ивана Голунова стало известно в пятницу, 7 июня, хотя само задержание произошло чуть раньше, днем 6 июня. Более 12 часов ему не давали связаться ни с редакцией, ни с адвокатом, но "это Россия, детка", и сей факт даже мало кого удивил. При обыске у журналиста нашли (по версии правоохранительных органов, уточним) пакеты с наркотическим веществом. Чуть позже, в ходе обыска в его квартире, были обнаружены другие пакеты и свертки с наркотиками, а также различные приспособления для их переработки. Все это позволило правоохранительным органам заявить о том, что в квартире журналиста находилась целая нарколаборатория, и предъявить ему обвинение, включающее ответственность за торговлю наркотиками.




Признаться, сам я поначалу старался как-то дистанцироваться от этой новости. Буду честен – мне не нравится портал «Медуза», политические взгляды которого довольно сильно противоречат моим собственным, да и считать всех журналистов априори святыми я не могу, ибо все мы люди, и ничто человеческое, как говорится, нам не чуждо. Ну, задержали репортера с «косячком» в кармане, с кем не бывает, правда ведь? Более того, я весьма скептически отношусь к самой практике корпоративной солидарности в журналистской среде, когда под защиту всего сообщества моментально попадает любой журналист, что бы он ни совершил.

Однако стоило лишь немного углубиться в идущую по этому поводу информацию, как моментально стало ясно: это очень сильно похоже на банальную, хотя и очень жестокую «подставу». Не делая никаких предварительных выводов, просто перечислив нестыковки и явные натянутости, можно убедиться в этом если не на сто процентов, то в степени, достаточной для весьма критического отношения к происходящему.



Грубовато, но надежно


Итак, немного по существу дела. По версии правоохранительных органов, Ивана Голунова задержали с наркотиками. Разумеется, при задержании у него изъяли все, в том числе и ключи от квартиры. Обыск в квартире произошел примерно через 30 минут после задержания журналиста, после первых обязательных процессуальных действий. Достаточно ли этого времени для того, чтобы подбросить в квартиру наркотики? Да хоть труп, хоть вагон детской порнографии, хоть контейнер самородного золота, хоть шкуры краснокнижных тигров – в общем, что душе угодно и на что у сотрудников фантазии хватит. Другое дело, что все перечисленное полицейским достать все-таки потруднее, да и мороки будет побольше. А вот наркотики и самое примитивное оборудование для их извлечения сможет без труда достать любой толковый оперативник, особенно если он как-то связан с криминалом.

Ещё раз уточним – это не обвинение, а лишь предположение. И относиться к нему нужно с некоторой долей осторожности. Однако после арестов полковников-миллиардеров в МВД и ФСБ верить в безупречную чистоту всех людей в погонах становится почти невозможно. И версия о том, что наркотики в данном случае именно подбросили, выглядит вполне убедительно.

Ещё один довод в пользу этой версии – отказ полицейских проверять рюкзак и руки Ивана на следы наркотиков. Строго говоря, это достаточно рутинная и почти обязательная в таких случаях процедура. Но она, по словам журналиста и его адвоката, проведена не была. Были уверены, что не найдут? Если да, то это весьма показательная уверенность…

Довольно странный пресс-релиз представили в МВД. Прежде всего выяснилось, что фотографии, содержащиеся в нём, за исключением всего одной, к данному делу никак не относятся и сделаны вообще не в квартире Голунова. Позднее это подтвердили и в МВД, но все-таки предприняли попытку оправдаться, заявив, что фото относятся к задержанию довольно крупной группы наркоторговцев, связь с которой журналиста сейчас устанавливается.

06 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством – метилэфедроном массой около 4 граммов.




Однако если речь идет о провокации, кому и зачем она могла понадобиться? В конце концов, журналистов в стране много, почему такая честь выпала именно Голунову? И тут все действительно довольно сложно, поскольку недоброжелателей у Голунова должно быть очень много…

Была бы честь, враги найдутся?


Иван Голунов известен как весьма успешный автор множества журналистских расследований. Он писал о различных злоупотреблениях в мэрии Москвы, о странном обогащении некоторых федеральных чиновников, о весьма специфических тендерах (некоторые были отменены после его расследований) местного и федерального уровней. Брался он и за весьма опасные темы, напрямую никак не связанные с чиновниками и властью – писал, например, о «черных риэлторах», отнимающих у москвичей квартиры за долги микрофинансовым организациям, или за тему переделки рынка ритуальных услуг, который, по некоторым оценкам, суммарно (официальный и неофициальный) достигает примерно трехсот миллиардов рублей. Все эти сферы жестко криминализированы, будучи в то же время в тесной связи с чиновниками разных уровней.


В общем, недоброжелателей у него наверняка было много. Буквально от московской мэрии, которой от въедливого и неравнодушного журналиста доставалось больше всех, до разного рода криминальных группировок, которые с удовольствием заткнули бы рот не в меру откровенному автору.

Если же оценивать уровень провокации, то приходится признать: он как раз такой, что провернуть её может любая крупная криминальная группировка, имеющая в своем распоряжении пару-тройку «прикормленных» офицеров полиции. Сомневаетесь в том, что такое возможно? Тогда ещё раз вспомните полковников-миллиардеров.

Чем сердце успокоится?


Наверное, найдется много горячих голов, которые поспешат обвинить в происходящем российскую власть. В принципе, обвинения будут отчасти справедливы: кто, как не она, виновен в разгуле в стране преступности и коррупции? Но в то же время нужно признать – уровень исполнения весьма слаб, у власти наверняка хватает и профессионалов покруче, способных как на идейном, так и на оперативном уровне действовать тоньше и профессиональнее.

Хотя до конца такую возможность все-таки исключать нельзя – в «Медузе» намекают на новое расследование арестованного журналиста, которое могло стать весьма и весьма резонансным. Так это, или нет, мы заранее сказать не можем, но все-таки версия, что Ивану Голунову не мстили за прошлые расследования, а пытаются заткнуть рот в ожидании новых, также имеет право на существование.

По информации, которая есть на данный момент, эксперты не подтвердили наличие следов наркотиков в крови Ивана Голунова. Что, в общем, вполне ожидаемо: ещё в 2007 году он перенес инсульт и с тех пор не употребляет даже спиртное. Сейчас журналист решением суда помещен под домашний арест, где и будет дожидаться результатов расследования, а затем и суда.

В то же время депутат Александр Хинштейн, заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, уже предложил передать дело журналиста в Следственный комитет. И это предложение выглядит наиболее адекватным – необходимо добиться хотя бы того, чтобы расследование вели люди, не заинтересованные в слишком вольной интерпретации фактов и улик.
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На данный момент сложно придумать какое-то более разумное решение проблемы. Крики «немедленно отпустить!» вряд ли уместны, если мы действительно хотим жить в правовом государстве. Оно ведь предполагает скорее наказание виновных в провокации, если следствие и суд установят, что имела место именно провокация, а не немедленное освобождение кого бы то ни было от любых обвинений. Последнее как раз свойственно обществу тоталитарному, где подобные вопросы могут решаться с помощью телефонных звонков.

Поэтому, конечно, не будем спешить с окончательными выводами, пусть следствие сначала распутает этот клубок противоречий. Но и не высказаться по этому поводу тоже нельзя – слишком уж откровенно в последнее время зажимают у нас в стране свободу слова, слишком уж часто проходят инициативы вроде закона о неуважении власти. Оставлять в такой ситуации журналиста один на один с оперативниками районной управы и почувствовавшими вкус настоящей безнаказанности чиновниками просто нельзя. Тогда ему действительно припомнят и «черных риэлторов», и несостоявшиеся тендеры, и московскую плитку, и ещё много вещей, о которых он писал честно и по-хорошему зло.

Слишком многим Иван мешал сытно похрюкивать у кормушки. Слишком многим… А значит, самое малое, что он заслужил, — безусловное и скрупулезное соблюдение закона в отношении самого себя.
Виктор Кузовков

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