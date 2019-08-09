Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Душенов 233. Нeбecный «Oxoтник», брат «Пoceйдoнa»
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
СССР и Германия – пролог Договора о ненападении 1939 года
В центре Киева демонтировали синюю руку
Главная / В мире

«На стороне тёмных сил»: почему демократы обвиняют Трампа в разжигании расовой ненависти

09 августа 2019, 03:39  •  57 • В мире
Бывший американский вице-президент Джо Байден обвинил Дональда Трампа в раздувании «пламени идей превосходства белой расы», что якобы привело к недавнему расстрелу людей в Эль-Пасо, а также к другим актам терроризма в США. В ходе своего выступления в рамках президентской избирательной кампании Байден заявил, что Трамп связан с «самыми тёмными силами в этой стране». С ним согласились и ведущие американские СМИ. Эксперты считают, что демократы нашли новую платформу, с которой пойдут против Трампа на выборы 2020 года.
 
Президент США Дональд Трамп Reuters © Jonathan Drake
 

Президент США Дональд Трамп потворствует растущей в США популярности идеологии превосходства белой расы, что привело к недавнему массовому расстрелу людей в техасском городе Эль-Пасо. Об этом заявил бывший вице-президент Джо Байден, выступая перед сторонниками Демократической партии США в рамках своей предвыборной кампании.

«Насколько отличается риторика Трампа о «вторжении иммигрантов» от заявления стрелка в Эль-Пасо о том, что «его атака — реакция на вторжение латиноамериканцев в Техас?» — спросил Джо Байден у аудитории.

«Насколько велика разница между этими утверждениями? А между сторонниками превосходства белой расы и неонацистами в Шарлоттсвилле — прекрасными, по словам Трампа, людьми, скандирующими: «Вы нас не замените!» и стрелком, устроившим бойню в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге?» — приводит слова Байдена телеканал CNN.

  • Джо Байден выступает перед избирателями
  • globallookpress.com
  • © Alex Edelman

Байден заявил, что антииммигрантская риторика Трампа привела к инциденту в городе Эль-Пасо, штат Техас, где преступник расстрелял посетителей гипермаркета Walmart. В результате погибли 22 человека. До нападения он опубликовал в сети манифест, где говорил о вторжении в США иммигрантов из стран Южной и Центральной Америки и выражал солидарность со стрелком, который в марте этого года убил свыше 50 человек в мечетях Новой Зеландии.  

«Не думаю, что здесь есть большая разница. Либо прямо, либо завуалированно говорится одно и то же. Нынешний президент раздувает в нашей стране пламя идей превосходства белой расы», — заявил Байден.

Бывший вице-президент США выступил с таким резким обвинением в адрес Трампа перед началом четырёхдневного предвыборного турне по штату Айова. Байден добавил, что нынешний президент «встал на сторону самых тёмных сил в этой стране».  

Обвинения в пособничестве расистам в адрес Трампа могут стать новой платформой демократов на выборах 2020 года, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Сейчас при Дональде Трампе социальные и экономические показатели растут, поэтому демократы стали активно развивать и подпитывать тему расизма. Уверен, что Трамп расистов и неонацистов не поддерживает, но подобные обвинения являются существенными для истеблишмента обеих партий США», — отметил эксперт в разговоре с RT.   

СМИ против президента 

С Байденом согласились и ведущие американские СМИ. После инцидентов с расстрелами людей в Техасе и Огайо телеканалы и издания напрямую связали эти события с политикой Дональда Трампа.

  • © CNN

«По словам Джо Байдена, Трамп «раздувает пламя идей превосходства белой расы в США», — отмечает сайт телеканала CNN, цитировавший слова бывшего вице-президента.

  • © New Yorker

«Как идеи превосходства белой расы в США привели к событиям в Эль-Пасо» — с таким заголовком вышел материал в журнале New Yorker.

  • © The Atlantic

«Стратегия склонных к насилию сторонников превосходства белой расы меняется», — отмечает журнал Atlantic, рассказывая о возрождении тактики «сопротивления без лидера», которую описал в 1983 году в своём эссе один из активистов ку-клукс-клана Луис Бим.

Некоторые издания, например британский The Guardian, обвинили в потворствовании правым экстремистам не только президента, но и его родственников, в частности дочь Иванку Трамп.

  • © The Guardian

«На словах Иванка Трамп осуждает идеи превосходства белой расы, но её действия говорят об обратном», — пишет колумнист издания Арва Мадави.

  • © CNN

«Почему Трамп не может возглавить войну против идей превосходства белой расы» — ещё один заголовок CNN.

«Мне это не по душе»

45-й президент ответил на критику Байдена и выпады прессы в своём привычном стиле. В Twitter он назвал выступление Сонного Джо Байдена скучным и предрёк падение популярности «отстойным мейнстримовым СМИ», которые поддерживают бывшего вице-президента.

Позднее в ходе встречи с журналистами Трамп выразил обеспокоенность ростом экстремистских настроений в США.

Однако кроме правых радикалов он не забыл упомянуть и о движении антифашистов, которое он ранее хотел признать террористической организацией.

«Меня тревожит рост влияния любых групп, разжигающих ненависть. Мне это не по душе, идёт ли речь о сторонниках превосходства белой расы или любого другого превосходства, о движении антифашистов или же о любой другой группе, пропагандирующей ненависть. Эта проблема меня крайне беспокоит, и я приму соответствующие меры», — заявил президент США.

Это не первый раз, когда Трамп в своих заявлениях ставит знак равенства между правыми и левыми радикалами. С подобной оценкой он уже выступал после столкновений между «альтернативно правыми» и «антифа» в Шарлоттсвилле в 2017 году. Именно об этом упомянули в своей обвинительной речи Байден и другие СМИ, которые считают, что Трамп потворствует белым расистам.

Тем временем на улицах американских городов по-прежнему происходят стычки правых и левых радикалов. Так, в Портленде 17 августа планируются акции двух соперничающих группировок — правых «Гордых мальчуганов» и антифашистов из группы PopMob. Предыдущая встреча маршей этих организаций в городе закончилась массовыми драками.

Предвыборный радикализм

Однако не все журналисты и политики из американского истеблишмента согласны с утверждением, что Трамп полагается на поддержку националистов и правых радикалов всех мастей. Так, журналист и комментатор телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что растущая волна паники в мейнстримовых СМИ по поводу роста радикальных настроений является не более чем попыткой связать президента хоть с чем-нибудь негативным в преддверии выборов 2020 года.

  • Марш против белого национализма в Шарлоттсвилле в 2017 году
  • Reuters
  • © Joshua Roberts
Православная Россия – последняя надежда на сохранение христианства в Европе

«Если бы вы составляли список проблем по степени важности — проблем, с которыми сталкивается наша страна, — на какой строчке оказалась бы идея превосходства белой расы? Вероятно, как и Россия, в самом начале списка. По факту в США такой проблемы нет», — рассуждал в контексте недавних трагических событий Карлсон.

Журналист отметил, что причастность Трампа к правым радикалам, которые устраивают подобные теракты, является выдумкой наподобие расследования его связей с Кремлём, за которой стоят демократы.  

«Это фикция. Фикция и всё, что связано с Россией. Это теория заговора, которую используют, чтобы сеять в стране рознь и удерживать власть. Именно это сейчас на деле и происходит», — заявил Карлсон.

По словам Андрея Сидорова, ранее обе американские партии соглашались с тем, что государственная система и ценности США являются лучшими в мире. Однако в погоне за избирателями одна из партий начала ставить интересы отдельных групп выше общеамериканских.

«Сейчас лозунги сместились с социальных требований на требования отдельных групп. Это опасная для США тенденция — силу набирают объединения, которые действуют исходя из различных этнических, конфессиональных и других факторов, а не из объединения социальных слоёв общества», — отметил Сидоров.   

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулёва, демократы становятся организацией левых и этнических меньшинств, а республиканцы правеют.

«Нужно учитывать, что в Демократической партии всегда были социал-демократическая и социалистическая группы, в то время как в Республиканской партии сильно влияние консервативных и радикальных группировок. Другое дело, что из-за поляризации общества партии отходят друг от друга и начинают активизироваться в такие радикальные группировки», — отметил эксперт.

Однако, по словам Рогулёва, эти обвинения со стороны Демократической партии не смогут отпугнуть умеренных и независимых избирателей от Трампа.

«То, что заявляет Байден, — просто риторика. Все обвинения строятся на борьбе Трампа против нелегальной миграции. Ещё во время Рейгана начался подъём правых и консервативных организаций и структур, поэтому Трамп — результат роста этого влияния, а не фактор, который его расширяет… В ответ Трамп просто обвинит демократов, что они идут на поводу радикальной идеологии, а именно у социализма, коммунизма и прочих «измов». На этом всё и закончится», — заключил Юрий Рогулёв.  

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
09 августа 2019, 00:39
В погоне за "лайками": Инстаграм-позеров разоблачили участники флешмоба
08 августа 2019, 11:39
Лечат рак, пересаживают печень: Сирия проводит уникальные операции, несмотря на санкции Запада
08 августа 2019, 14:54
Русский "Охотник" предвещает "конец эпохи беспилотников" - Sina
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
09 августа 2019, 03:39
«Наблюдательный плацдарм»: зачем Вашингтон развивает стратегическое сотрудничество с Монголией
09 августа 2019, 00:24
Четыре снаряда РСЗО: боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2019, 15:39
«Уже не паранойя»: Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
06 августа 2019, 07:39
Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо заплатить до конца года
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
07 августа 2019, 16:09
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донбассу
05 августа 2019, 18:24
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.