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На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену

22 марта 2021, 04:00  •  101 • Политика
Владимир Путин провёл выходные в тайге, где, судя по фотографиям и видео, отлично отдохнул. На столе президента России внимательные пользователи Сети разглядели секретное послание его американскому коллеге Джо Байдену.
Речь идёт о мельнице с чёрным перцем.
"Упавшая перечница – послание Байдену", - пишет журналист Роман Голованов, добавляя, что фотография и комментарий были найдены им в Сети.
Ранее в интервью Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Российский лидер в ответ искренне пожелал здоровья 78-летнему американскому президенту. Чуть позже он предложил главе Белого дома устроить дебаты в прямом эфире, на что команда Байдена ответила, что у того нет времени. Подавая идею, Путин сразу уточнил – дебаты возможны в пятницу или в понедельник, так как выходные он планирует провести в тайге.
Выходные явно удались. Пресс-служба Кремля распространила фото и видео, как президент России и министр обороны прогулялись пешком, затем прокатились на вездеходе. Сергей Шойгу показал Владимиру Путину свою таёжную мастерскую. В свободное время он занимается там резьбой по дереву.
Ранее была предпринята попытка оценить костюм Владимира Путина, в котором он гулял по заснеженным сибирским лесам. Журналист Юлия Витязева призвала расслабиться и отложить калькуляторы, потому что комбинезон и куртку удалось идентифицировать.

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