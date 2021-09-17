На старт внимания: как пройдет единый день голосования

Более 96 тыс. участков откроется 17 сентября в рамках единого дня голосования по всей России и за ее пределами. Накануне Владимир Путин призвал россиян избрать депутатов, «которые будут работать в интересах нашего народа и каждого гражданина» . Обращение президента было опубликовано на сайте Кремля. В нем глава государства также напомнил о новых полномочиях Госдумы и важности взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти. Ранее итоги подготовки к трехдневному ЕДГ подвели в Центризбиркоме, а в четверг в Общественной палате открылся Ситуационный центр — с пятницы по воскресенье он будет круглосуточно наблюдать за выборами . Палата подписала соглашения с 37 общественными организациями по подбору и обучению граждан, которые будут следить за голосованием.

Финальный этап

В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, президент призвал россиян прийти на избирательные участки с 17 по 19 сентября . Он подчеркнул, что обновленная Конституция наделила Госдуму полномочиями по утверждению кандидатуры главы кабмина, вице-премьеров и федеральных министров. «Скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», — добавил Владимир Путин .

«Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей . Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», — отметил лидер страны.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Он выразил надежду на «ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию» граждан . Также Владимир Путин добавил, что россиянам предстоит избрать депутатов, которые будут работать в интересах всего народа и каждого гражданина страны . Сам президент, к слову, проголосует через интернет. Сделают это и некоторые члены правительства.​

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени . Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Итоги подготовки к единому дню голосования 15 сентября подвела председатель Центризбиркома Элла Памфилова . В ходе своего выступления она рассказала, что этот ЕДГ «один из самых напряженных» за последние годы . Глава ЦИК отметила, что в списки избирателей на территории России включат более 108 млн человек . 2,8 млн проголосуют дистанционно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По ее словам, во время трех дней голосования будут работать свыше 96 тыс. избирательных участков . При этом за рубежом откроются 348 пунктов в 144 странах. Напомнила она и об изменении порядка видеонаблюдения на этих выборах. Видеофиксацией в течение 72 часов будут охвачены 96% избирательных участков, а все желающие могут наблюдать за процессом голосования на различных площадках . При этом многие западные страны очень далеки от тех стандартов, которые применены в России, добавила глава ЦИК. ​

Российская избирательная система готова к единому дню голосования, отметила в разговоре с «Известиями» исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова .

— Мы со стороны гражданского общества видели, как ЦИК готовилась. Со своей стороны мы последние полгода активно занимались обучением наблюдателей . Несмотря на отдельные попытки вмешательства и провокации некоторых организаций и граждан, мы достойно подошли к процессу голосования. Очевидно, что будет обеспечена санитарная безопасность, четко выстроен наблюдательный процесс, отлажена система противодействия влиянию извне, — подчеркнула Булгакова.​

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

И действительно, без провокаций не обошлось. Так, 16 сентября, за день до старта голосования в РФ, Европарламент принял решение о готовности не признать его итоги .

— Было довольно странно услышать со стороны западных институтов о непризнании тех выборов, которые еще не состоялись. Когда факт еще не случился, а оценки уже даются, то люди проявляют либо полную некомпетентность, либо специально провоцируют , — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.​

Наблюдательный процесс

16 сентября в Общественной палате (ОП) открыли Ситуационный центр по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период проведения ЕДГ. Эта структура будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов . В церемонии приняли участие и представители Центризбиркома.​

«У нас нет в этой избирательной кампании более тесных контактов, чем с Общественной палатой. На самом деле ОП выполняет огромную задачу, чтобы обеспечить общественным наблюдением всё то, что делают избирательные комиссии», — отметил в ходе своего выступления​ заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Он напомнил, что схема видеонаблюдения, которая будет применена на этих выборах, свидетельствует об открытости российской избирательной системы. «Нам скрывать нечего», — добавил Булаев.

Фото: TASS/AP/Sergei Rusanov

Участники церемонии открытия Ситуационного центра также рассказали о том, что более 40 волонтеров в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках. Кроме того, они обработают сообщения, которые могут поступать через горячую линию и мобильное приложение «Общественный наблюдатель» . В рамках работы центра в течение всех трех дней голосования запланированы брифинги.​

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что для обеспечения чистоты выборов палата взаимодействовала с большим числом участников избирательного процесса.​

— У нас подписаны соглашения с 37 общественными организациями по подбору и обучению граждан, которые будут наблюдать за голосованием. Кроме того, мы взаимодействуем и с партиями — 11 соглашений было подписано об организации наблюдения, — рассказала Михеева.

Своих наблюдателей представят и политические партии. В «Единой России», к примеру, на выборы собираются направить 95 тыс. человек. «Справедливая Россия — За правду» подготовила около 120 тыс. человек, а в ЛДПР сообщали о намерении обеспечить 40 тыс. представителей партии. В руководстве КПРФ в сентябре заявили о 300 тыс. подготовленных наблюдателей.​

Срок полномочий Госдумы составляет пять лет. В единый день голосования пройдут выборы депутатов ГД VIII созыва. В нижнюю палату парламента избирается 450 представителей по смешанной системе, при которой одна половина определяется по партийным спискам, а вторая — по одномандатным округам. Таким образом, избирателям будут выданы два бюллетеня. В одном из них будет представлено 14 партий в порядке, определенном жеребьевкой в Центризбиркоме, а в другом — имена кандидатов-одномандатников.​