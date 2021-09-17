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На старт внимания: как пройдет единый день голосования

17 сентября 2021, 04:00  •  68 • Политика
Более 96 тыс. участков откроется 17 сентября в рамках единого дня голосования по всей России и за ее пределами. Накануне Владимир Путин призвал россиян избрать депутатов, «которые будут работать в интересах нашего народа и каждого гражданина». Обращение президента было опубликовано на сайте Кремля. В нем глава государства также напомнил о новых полномочиях Госдумы и важности взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти. Ранее итоги подготовки к трехдневному ЕДГ подвели в Центризбиркоме, а в четверг в Общественной палате открылся Ситуационный центр — с пятницы по воскресенье он будет круглосуточно наблюдать за выборами. Палата подписала соглашения с 37 общественными организациями по подбору и обучению граждан, которые будут следить за голосованием.

Финальный этап

В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, президент призвал россиян прийти на избирательные участки с 17 по 19 сентября. Он подчеркнул, что обновленная Конституция наделила Госдуму полномочиями по утверждению кандидатуры главы кабмина, вице-премьеров и федеральных министров. «Скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», — добавил Владимир Путин.
«Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», — отметил лидер страны.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Он выразил надежду на «ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию» граждан. Также Владимир Путин добавил, что россиянам предстоит избрать депутатов, которые будут работать в интересах всего народа и каждого гражданина страны. Сам президент, к слову, проголосует через интернет. Сделают это и некоторые члены правительства.​
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Из-за пандемии они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Итоги подготовки к единому дню голосования 15 сентября подвела председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В ходе своего выступления она рассказала, что этот ЕДГ «один из самых напряженных» за последние годы. Глава ЦИК отметила, что в списки избирателей на территории России включат более 108 млн человек. 2,8 млн проголосуют дистанционно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По ее словам, во время трех дней голосования будут работать свыше 96 тыс. избирательных участков. При этом за рубежом откроются 348 пунктов в 144 странах. Напомнила она и об изменении порядка видеонаблюдения на этих выборах. Видеофиксацией в течение 72 часов будут охвачены 96% избирательных участков, а все желающие могут наблюдать за процессом голосования на различных площадках. При этом многие западные страны очень далеки от тех стандартов, которые применены в России, добавила глава ЦИК. ​
Российская избирательная система готова к единому дню голосования, отметила в разговоре с «Известиями» исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.
Мы со стороны гражданского общества видели, как ЦИК готовилась. Со своей стороны мы последние полгода активно занимались обучением наблюдателей. Несмотря на отдельные попытки вмешательства и провокации некоторых организаций и граждан, мы достойно подошли к процессу голосования. Очевидно, что будет обеспечена санитарная безопасность, четко выстроен наблюдательный процесс, отлажена система противодействия влиянию извне, — подчеркнула Булгакова.​
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
И действительно, без провокаций не обошлось. Так, 16 сентября, за день до старта голосования в РФ, Европарламент принял решение о готовности не признать его итоги.
Было довольно странно услышать со стороны западных институтов о непризнании тех выборов, которые еще не состоялись. Когда факт еще не случился, а оценки уже даются, то люди проявляют либо полную некомпетентность, либо специально провоцируют, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.​

Наблюдательный процесс

16 сентября в Общественной палате (ОП) открыли Ситуационный центр по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период проведения ЕДГ. Эта структура будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов. В церемонии приняли участие и представители Центризбиркома.​
«У нас нет в этой избирательной кампании более тесных контактов, чем с Общественной палатой. На самом деле ОП выполняет огромную задачу, чтобы обеспечить общественным наблюдением всё то, что делают избирательные комиссии», — отметил в ходе своего выступления​ заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Он напомнил, что схема видеонаблюдения, которая будет применена на этих выборах, свидетельствует об открытости российской избирательной системы. «Нам скрывать нечего», — добавил Булаев.
Фото: TASS/AP/Sergei Rusanov
Участники церемонии открытия Ситуационного центра также рассказали о том, что более 40 волонтеров в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках. Кроме того, они обработают сообщения, которые могут поступать через горячую линию и мобильное приложение «Общественный наблюдатель». В рамках работы центра в течение всех трех дней голосования запланированы брифинги.​
Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что для обеспечения чистоты выборов палата взаимодействовала с большим числом участников избирательного процесса.​
— У нас подписаны соглашения с 37 общественными организациями по подбору и обучению граждан, которые будут наблюдать за голосованием. Кроме того, мы взаимодействуем и с партиями — 11 соглашений было подписано об организации наблюдения, — рассказала Михеева.
Своих наблюдателей представят и политические партии. В «Единой России», к примеру, на выборы собираются направить 95 тыс. человек. «Справедливая Россия — За правду» подготовила около 120 тыс. человек, а в ЛДПР сообщали о намерении обеспечить 40 тыс. представителей партии. В руководстве КПРФ в сентябре заявили о 300 тыс. подготовленных наблюдателей.​
Срок полномочий Госдумы составляет пять лет. В единый день голосования пройдут выборы депутатов ГД VIII созыва. В нижнюю палату парламента избирается 450 представителей по смешанной системе, при которой одна половина определяется по партийным спискам, а вторая — по одномандатным округам. Таким образом, избирателям будут выданы два бюллетеня. В одном из них будет представлено 14 партий в порядке, определенном жеребьевкой в Центризбиркоме, а в другом — имена кандидатов-одномандатников.​
Справка «Известий»
Церемония жеребьевки прошла в Центризбиркоме в августе. Все парламентские объединения оказались в первой половине бюллетеня. Представитель КПРФ, к примеру, вытянул первый номер. ЛДПР расположилась на третьем месте, а «Справедливая Россия — За правду» — на шестом. «Единая Россия», которой досталась пятая позиция в списке, считает свой порядковый номер символичным из-за федеральной «пятерки», которая ведет партию на выборы.
На второй позиции расположились «Зеленые», четвертыми стали «Новые люди». Нижнюю же половину списка полностью заняли непарламентские партии: « Яблоко» (7), Партия роста (8), Партия свободы и справедливости (9), «Коммунисты России» (10). Замыкающими в перечне стали «Гражданская платформа» (11), «Зеленая альтернатива» (12), «Родина» (13) и Партия пенсионеров (14).
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