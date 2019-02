На станции метрополитена в Вашингтоне произошел взрыв - СМИ

На одной из станций вашингтонского метрополитена в США прогремел взрыв. По данным BreakingNLive, ЧП произошло на станции Росслин.

При этом официальной информации о случившемся пока нет.

Спасатели и полиция прибыли на место происшествия, улица в районе станции подземки перекрыта.

"Водитель автобуса сказал мне, что это был трансформатор", - рассказал СМИ свидетель происшествия.

Сведений о пострадавших или разрушениях пока нет.

That explosion in #Rosslyn was huge. Shook the entire Townhall office. First responders blocked off entire street. A bus driver right on the corner told me it was a transformer and said the boom lifted/moved his bus, with him in it. Knocked out a few lights. pic.twitter.com/qxxrm14OE9