«На стандарты НАТО просто нет денег»: с чем связаны заявления о плачевной ситуации в армии Украины

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что вооружённые силы страны находятся в бедственном положении. По его словам, многие военнослужащие уходят в отставку не только из-за плохого денежного обеспечения, но и из-за «армейского дубизма». При этом эксперты отмечают, что подобная оценка близка к реальности, а в будущем ситуация может только ухудшиться. Однако заявления Гриценко связывают также с его президентскими амбициями на предстоящих в марте 2019-го выборах. Политика называют одним из фаворитов предвыборной гонки, тогда как перспективы действующего главы государства Петра Порошенко удержаться у власти многие связывают только с возможным введением военного положения.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал плачевным состояние украинских вооружённых сил. Политик, возглавлявший Минобороны в 2005—2007 годах, рассказал в эфире телеканала NewsOne о бедственной ситуации в ВСУ. По его словам, из-за плохого материально-технического обеспечения некоторые офицеры вынуждены за свой счёт покупать запчасти и расходные материалы для техники.

«Мне звонят и рассказывают: дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы. Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах, и, когда государство не даёт, он вынужден тратить свои деньги», — сказал Гриценко.

Также он указал, что в украинской армии нет квалифицированного командующего состава. Так, по его словам, все служащие подразделения ВСУ, прошедшего аттестацию партнёров НАТО, написали рапорты об увольнении из-за того, что «некому нормально поставить задачу».

«Из армии уходят не только из-за низкого денежного обеспечения, но и из-за армейского дубизма», — подчеркнул политик.

По его словам, также в армии процветает коррупция. Например, ряд офицеров сообщили ему, что во время отбора для участия в миротворческой миссии в Конго конкурс прошли заплатившие взятку военнослужащие, несмотря на низкие показатели нормативов физподготовки или стрельбы.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко

© Сергей Химич / Wikipedia

«Деньги всё равно бы украли»

По словам опрошенных RT экспертов, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко достаточно объективно оценил текущее состояние ВСУ. По их мнению, в дальнейшем, исходя из объективных показателей недостаточного финансирования и проводимой кадровой политики, стоит ожидать только ухудшения ситуации.

Как отметил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин, если объективно подходить к проблемам ВСУ, то стоит понимать, что в условиях продолжающейся гражданской войны Киев в значительной мере пренебрегает материальным обеспечением, подготовкой личного состава и прочими процедурами по развитию армии.

«Безусловно, Гриценко достаточно объективно оценил ситуацию, потому что столько лет — с середины 1990-х — разворовывать и продавать технику, фактически не пополняя её, — это логическое завершение того, что происходит с ВСУ», — заявил эксперт.

По словам собеседника RT, дальше ситуация будет лишь ухудшаться на фоне разрушения военно-промышленного комплекса и разрыва экономических и производственных связей с Россией.

«На стандарты НАТО просто нет денег. А если бы и дали им деньги на Западе, то их всё равно украли бы. То есть ситуация действительно очень плачевная», — отметил Анохин.

В свою очередь, эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко подчёркивает, что двумя фундаментальными вещами при формировании армии являются военный бюджет государства и технологическая база как производная от экономического состояния страны в целом.

«Естественно, в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, для страны, которая пытается поднять свои вооружённые силы на новый уровень, таких средств недостаточно. Поэтому совершенно объективно существуют факты, что зачастую по определённым направлениям финансирования нет и людям приходится решать свои проблемы самим. В целом проблемы очень большие», — отметил Пономаренко.

Он отметил, что не стоит удивляться подобным фактам, поскольку для финансирования современной армии требуются значительные средства. При этом украинская экономика в настоящий момент просто не может потянуть всё возрастающие потребности ВСУ.

Говоря о кадровых проблемах, эксперт назвал причиной сложившейся ситуации обстановку в верховном командовании и его ближайшем круге: «Рыба гниёт с головы. Поэтому здесь все вопросы надо адресовать тем, кто ставит работу с кадрами».

«Общее состояние страны, экономики, военного бюджета, промышленности и... определённые решения руководства таковы, что в настоящий момент удовлетворительным признать состояние ВСУ нельзя», — подытожил Пономаренко.

Участники тактических учений украинских военных на Яворовском полигоне во Львовской области

РИА Новости

«Ввести военное положение»

Также вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что новый выпад Анатолия Гриценко в сторону украинских властей может быть связан с президентскими выборами, которые должны состояться через несколько месяцев.

«Он, имея определённый опыт в президентских гонках, именно сейчас выдвигает серьёзные обвинения в адрес Порошенко. В данном случае это заявка на высшую должность», — отметил эксперт.

По словам собеседника RT, Гриценко прекрасно понимает, что в складывающейся ситуации при настолько низком рейтинге единственным способом Петра Порошенко остаться у власти является введение военного положения.

«Здесь бывший министр обороны просто спекулирует, с одной стороны, ратуя за мощную армию. С другой стороны, понимая, что ввести военное положение можно только с помощью армии... Поэтому здесь он выступает совершенно беспроигрышно... Он может просто зажать Порошенко очень серьёзными силами ВС, за которые он якобы ратует, как будто не под его началом воровали и продавали вооружение и боеприпасы», — добавил политолог.

Отметим, что, согласно последним опросам украинских социологических институтов, фаворитами президентской гонки на Украине остаются глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и руководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

По данным опубликованного 12 июля исследования социологической группы «Рейтинг», за Тимошенко свои голоса готовы отдать 17,1% опрошенных, за Гриценко — 9,7%, а за Бойко — 8,9%. Порошенко поддерживают 7,8% респондентов, притом что действующий глава государства возглавляет антирейтинг — почти половина участников опроса заявили, что ни в коем случае не проголосовали бы за него. Похожие результаты показал и опрос Киевского международного института социологии, проведённый в середине июня.

Говоря о ситуации в ВСУ, стоит добавить, что в конце июля в Минобороны Украины сообщили об увольнении в запас за первые шесть месяцев 2018 года 11 тыс. офицеров и контрактников, имевших военный опыт. При этом до конца года ожидается увольнение ещё 18 тыс. человек. Тогда в Минобороны пояснили, что основной причиной ухода в отставку является недостаточный уровень материального обеспечения военнослужащих.

Также добавим, что в сентябре 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшее руководство ВСУ в распродаже армейского имущества в 2005—2014 годах на сумму почти 2 млрд гривен. За указанный период было продано 832 танка, 232 вертолёта, 202 самолёта, 714 БТР и БМП, 4930 автомобилей, 28 555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, почти 2 млн единиц стрелкового оружия и боеприпасов на 560 млн гривен.

Причём, по заявлению Генпрокуратуры, на бытность министром Анатолия Гриценко пришлась «распродажа» на сумму 1,316 млрд гривен. Луценко тогда отметил, что самые масштабные продажи военного имущества были проведены ещё до 2005 года, однако большая часть документов об этом «потеряна или уничтожена».