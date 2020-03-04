«На стадии испытаний»: как США намерены догнать Россию в сфере гиперзвука

США проведут новые испытания гиперзвукового оружия в текущем году. Об этом сообщил представитель Пентагона Майк Уайт. По его словам, американская сторона будет тестировать «средства для ВМС и сухопутных войск, созданные в рамках программы быстрого глобального неядерного удара». По мнению аналитиков, в действительности США реализовывали такие проекты уже несколько лет, несмотря на ещё действовавший ДРСМД. Однако, как отмечают политологи, успеха в этом направлении им добиться так не удалось. Что касается текущих испытаний американского гиперзвука и намерения США лишить Россию лидерства в этом сегменте, то эксперты оценивают эти планы скептически.

Помощник директора по гиперзвуковым программам Пентагона Майк Уайт сообщил, что до конца текущего года США проведут испытания сверхзвукового оружия.

«(Первые на очереди. — RT) у нас испытания средств для ВМС и сухопутных войск, созданных в рамках программы быстрого глобального неядерного удара, разрабатываемой под эгидой аппарата министра обороны. Даты засекречены, но испытания состоятся в этом году», — заявил Уайт.

По словам Уайта, будет испытываться «планирующий блок» — в частности, его «способность соответствовать задачам будущего военного применения».

При этом представитель Пентагона отметил, что «прежде чем перейти к испытаниям прототипов систем вооружения», США необходимо продолжить «лётные эксперименты».

«В данный момент в работе над всеми нашими системами мы по-прежнему находимся на этапе исследования, изобретения, разработки», — добавил Уайт.

Директор по модернизации НИОКР Минобороны США Марк Льюис, в свою очередь, отметил, что Пентагон также исследует «производственную базу гиперзвуковых программ на предмет готовности к масштабному производству систем».

«Мы разрабатываем прототипы. Но масштабное производство — это совершенно другое дело», — подчеркнул он.

Льюис добавил, что США планируют создание университетского консорциума, который привлёк бы к работе «нетрадиционных игроков», способных помочь в таких областях, как наведение, навигация и управление, а также в разработке материалов для производства гиперзвуковых вооружений.

Стоит напомнить, что о старте активных испытаний американского гиперзвукового оружия в 2020 году заявлял ранее и глава Стратегического командования вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард. По его словам, текущий год — поворотный в разработке и развёртывании подобного вида вооружений.

Пентагон

Reuters

© Al Drago

«Департамент (обороны. — RT) начинает решительно проводить лётные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих систем в таком масштабе, чтобы службы имели оперативные возможности в ближайшем будущем», — говорится в письменных показаниях военного чиновника перед комитетом сената по делам вооружённых сил.

«Увеличить темпы»

Аналитики напоминают, что работу в области гиперзвука США вели ещё в то время, когда действовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), хотя об активизации испытаний Вашингтон объявил только сейчас.

«В настоящий момент американская сторона разрабатывает ракеты средней дельности с планирующим гиперзвуковым блоком. Желание вести такие работы вполне могло стать причиной для выхода из договора РСМД.

Несмотря на то, что США только сейчас заявили об интенсификации испытаний гиперзвукового оружия, в действительности подобные проекты реализовывались уже несколько лет», — заявил в беседе с RT военный эксперт Василий Кашин.

Напомним, в начале августа прошлого года Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении соглашения из-за ракет 9М729. Однако Минобороны РФ ещё в январе того же года раскрыло технические характеристики этих вооружений, которые подтверждали их соответствие положениям ДРСМД, однако Вашингтон это проигнорировал.

Между тем, как отметил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, которые нарушают ДРСМД, почти за год до того, как Белый дом вышел из договора.

«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете (США. — RT) появились средства на разработку таких ракет, утверждённые, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Василия Кашина, гиперзвуковое оружие Вашингтон определил как «одно из важных приоритетных направлений развития военной техники» ещё в середине 2000-х годов.

«В середине прошлого девятилетия этот аспект уже упоминался в ряде заявлений и публикаций. А некоторые работы в сфере гиперзвука шли ещё раньше. Сейчас этот процесс ускоряется и входит в окончательную стадию. Вашингтон пытается увеличить темпы развития данной отрасли, поскольку первые образцы гиперзвукового оружия уже развёрнуты в России и Китае», — пояснил эксперт.

На два шага позади

При этом в самих Соединённых Штатах не раз признавались, что отстают от России и Китая в сфере гиперзвуковых технологий.

Как заявил Майк Уайт, США оказались позади РФ и КНР после того, как эти две страны перешли от разработок гиперзвуковых технологий к их практическому применению.

Военные ВМС США

Flickr

© Official U.S. Navy Page

«В прошлые десятилетия мы были мировыми лидерами в гиперзвуковых технологиях, но нашей последовательной позицией было не переносить их в оружейную сферу и не создавать систем вооружений на основе тех технологий, с которыми работали в лаборатории. Но это сделали и Россия, и Китай, причём уже много лет назад. И этот переход к практическому применению дал хороший стимул их работе. И в этой области мы сейчас наращиваем темпы», — отметил Уайт.

С аналогичным тезисом выступил в январе и замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен. По его словам, интенсивность работ в сфере гиперзвука у России и Китая выше, чем у Соединённых Штатов.

«Мы должны добиться того, чтобы мы продвигались так же, а то и более стремительно, чем потенциальные противники в лице Китая и России», — заявил он.

Кроме того, впоследствии он сообщил, что Вашингтон потратил долгие годы на исследование ошибок, совершённых в рамках программ HTV-1 и HTV-2 под эгидой Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона, которые в итоге были закрыты.

О первенстве РФ в развитии передовых вооружений заявляла и российская сторона. Так, в конце декабря президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна — «догоняют» именно Российскую Федерацию.

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — сказал глава государства.

Владимир Путин также отметил, что на боевом дежурстве уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет», началось оснащение «Авангардом». Кроме того, в плановом режиме идут работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник», добавил президент.

Напомним, в декабре министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство «первого ракетного полка, вооружённого новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард». Впервые о разработке этого комплекса стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Путин тогда рассказал, что этот крылатый блок движется к цели, подобно «метеориту, огненному шару», и осуществляет глубокое маневрирование, позволяющее ему быть неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, в ноябре замглавы российского оборонного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А «Иркутск» в результате модернизации получат гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон». До этого президент России отмечал, что боеприпас станет частью арсенала корвета проекта 20385 «Гремящий». Ожидается, что этот корабль будет первым носителем гиперзвуковых ракет в составе ВМФ.

«Догнать вряд ли получится»

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что Соединённые Штаты сейчас заявляют об интенсификации испытаний гиперзвукового оружия, «догнать в этой области Россию в ближайшее время у них вряд ли получится».

«Если в России на вооружение уже начали поступать гиперзвуковые системы, то у США это всё ещё на стадии испытаний, а до окончания этих разработок пройдёт немало времени», — констатировал в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, даже учитывая тот факт, что разработка гиперзвукового оружия в США велась достаточно давно, «особых прорывов американцам достичь не удалось».

«В то время как российское руководство сделало ставку именно на разработку гиперзвукового оружия, которое способно прорвать любую, даже самую сложную противоракетную оборону, и успешно справилось с этой задачей», — отметил эксперт.

Ракетный комплекс «Авангард»

© Кадр: видео Минобороны России

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. Как он заявил в беседе с RT, для Вашингтона «невыносима мысль», что нет ни одной страны, которая сейчас могла бы «составить паритет России в области гиперзвуковых вооружений».

«Естественно, они будут стараться догнать РФ, однако у них этого не выйдет, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В Минобороны США уже есть программа развития гиперзвукового оружия, на которое выделено очень серьёзное финансирование, но сама концепция ещё не выбрана.

На это Пентагону понадобится немало времени, а тем временем российский оборонно-промышленный комплекс, к несчастью для Вашингтона, уже разрабатывает и вводит в эксплуатацию новые образцы гиперзвуковых вооружений», — заключил Коновалов.